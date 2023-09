SLYRS stärkt Vertrieb mit neuem Key Account Manager

Personelle Veränderungen bei SLYRS am Schliersee in Bayern: Dort wird Markus Schneider neuer Key Account Manager der erfolgreichen Brennerei – unter der Leitung von Rüdiger Biehl, seines Zeichens Head of Sales National.

SLYRS erweitert Vertrieb – Markus Schneider verstärkt Vertriebsteam der Whisky-Pioniere aus Oberbayern

Ab dem 1. Oktober 2023 wird Markus Schneider neuer Key Account Manager der SLYRS Bavarian Whisky Distillery. In seiner Funktion wird er an Rüdiger Biehl, Head of Sales National, berichten.

Markus Schneider (r.) und Rüdiger Biehl

Rüdiger Biehl:

„Mit seiner langjährigen Spirituosen-Erfahrung sowie einer umfassenden Konsumenten-Kenntnis und starken Kunden-Fokussierung wird er eine große Verstärkung für das SLYRS Vertriebsteam.“

Langjährige Erfahrung in der Spirituosen- und F&B-Branche

Markus Schneider blickt auf eine 23-jährige Erfahrung in der Spirituosen- und F&B-Branche zurück. Nach Stationen als F&B Manager bei internationalen Hotelketten war er unter anderem bei Diageo, Nestle-Waters und lange Zeit Jahre als Gebietsmanager und Key Account Manager bei Beam Suntory beschäftigt. Seit 2022 war er mit seiner selbstständigen Handelsagentur LMS Beverage bereits als Partner für SLYRS in Westdeutschland aktiv.

„Wir freuen uns, mit Markus Schneider einen neuen und erfahrenen Key Account Manager gefunden zu haben. Durch seine Erfahrungen in der Spirituosenbranche bringt er alle Voraussetzungen mit, um unser Geschäft weiter voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“ Hans Kemenater, Geschäftsführender Gesellschafter der SLYRS Destillerie.