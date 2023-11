Statt des Black Friday gibt es bei Slyrs den Green Friday

Am heutigen sogenannten Black Friday wird mit besonderen Rabatten und Aktionen traditionell zum erhöhten und verstärkten Konsum angeregt. Slyrs entzieht sich dieser Mode, statt eines Black Friday findet bei der bayrische Whisky-Destillerie der Green Friday mit einer besonderen Klimaschutz-Aktion statt: Für jeden Kauf mit einem Mindestwert von 50 € pflanzt die Brennerei einen Baum in der Alpenregion Spitzingsee. Das Green Friday Wochenende geht von heute bis zum kommenden Sonntag, mehr in der Info, die wir dazu von Slyrs erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Black Friday war gestern – SLYRS Green Friday

Klimaschutz direkt vor Ort – gemeinsam Bäume pflanzen!

Regionale Rohstoffe und das raue, alpine Klima verleihen unserem Whisky seinen besonderen Geschmack. Unser einzigartiger Blick auf die Berge der Umgebung führt uns täglich vor Augen, dass unser Alpen-Mischwald ein unvergleichliches Meisterwerk der Natur ist, das besonders schützenswert ist.

Echter Klimaschutz statt Black Friday Aktionismus.

Am Green Friday Wochenende von Freitag 24.11. bis Sonntag 26.11.2023 pflanzen wir für jeden Einkauf mit einem Mindestwert von 50,- € im SLYRS Webshop sowie im SLYRS Destillerie Laden in Neuhaus einen Baum in der Alpenregion Spitzingsee. So leisten wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unseres einzigartigen Alpen-Mischwaldes. Als Dankeschön gibt es eine Urkunde!

Der Wert des Setzlings, inkl. Kauf, Pflanzung und Aufzucht liegt bei 7,00 Euro.

Geplant ist die Pflanzung in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – LV Bayern e.V. je nach Wetterlage im April 2024. Wir werden auch den gespendeten Betrag der Aktion 2022, bei der über 300 Bäume zusammen gekommen sind, mit investieren, da uns heuer das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.