Die Whisky-Auktionsplattform dramfolks bietet zu ihrer momentan laufenden 7. Whiskyauktion ein besonders Angebot. Die Details zum BLACK WEEKEND erfahren Sie in der Aussendung, die wir von dramfolks erhalten haben:

Black WEEKEND in der whisky auction by dramfolks No.7!



Seit 11.11. ist die mittlerweile 7. Whiskyauktion der innovativen & jungen Whisky-Auktionsplattform dramfolks LIVE und gestartet.

Unter No.7 Archive – Dramfolks Whisky Auction (dramfolks-whisky-auction.com) finden sich über 70 mega interessante und tolle Whisk(e)ys aus der ganzen Welt. Schottland, Irland, USA, Schweden, UK, Spanien, Schweiz und viele mehr sind in dieser Ausgabe am Start!



Neben brand-aktuellen Whisk(e)ys, wie dem Ardbeg ANAMORPHIC, dem Jameson x Dickies oder dem Loch Lomond „The Open Edition Rioja Finish 2023″, tummeln sich ebenfalls wahre Whisk(e)y-Schätze in der siebten Ausgabe der dramfolks whisky auction.



Dies sind u.a. ein 8yo Pure Malt von Glenfiddich aus Ende der 1970iger / Anfang der 1980iger Jahren. Über 40 Jahre alt und wunderschön… Nicht weniger schön als der Glenfiddich sind definitiv der Caperdonich 21yo (Batch CA/002) und der Bunnahabhain 16yo (Feis Ile 2009 Edition).

Seltene Gelegenheiten für alle Whisky-Sammler oder Genießer.



Und nicht nur das… als „weekend starting“ Geschenk bietet dramfolks aktuell jeder Whiskyliebhaberin / jedem Whiskyverehrer eine tolle BLACK WEEKEND Gelegenheit, um an der laufenden dramfolks whisky auction mitmachen zu können.



VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für alle ersteigerten Whisk(e)ys!

Was müsst ihr tun?

Ganz einfach… Schickt uns eine Mail an info@dramfolks.com mit dem Titel „BLACK WEEKEND by dramfolks„. Fügt euren Vor- und Nachnamen, sowie Benutzernamen hinzu, mit dem ihr euch bei dramfolks, für das Mitbieten in der Auktion, angemeldet habt. That´s it! Natürlich müsst ihr zum Mitmachen mindestens 18 Jahre alt sein, euren Wohnsitz in Deutschland haben und das Angebot gilt für maximal 3 ersteigerten Flaschen pro Person in der dramfolks whisky auction No.7 (Angebot gültig bis einschließlich 26.11.23).



Das bekannte Auction closing, mit den „closing groups“ INTERNATIONAL, ABCD Group, GLEN Group und „Best in the end“ startet am Sonntag, den 26.11.2023 ab 19:00 Uhr.



Seid dabei und sichert euch einen neuen, tollen Whisky pünktlich zur Weihnachtszeit! Viel Erfolg.



PS. Mitbieten kann übrigens jeder Whiskyinteressierte… und das sehr unkompliziert und schnell. In wenigen Schritten kostenlos registrieren und gleich loslegen. Keine versteckten Kosten oder extra Gebühren.

Einfach, transparent und innovativ… dramfolks! www.dramfolks.com