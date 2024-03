dramfolks: 9. Auktion endet heute

Aus Berlin erreicht uns die Mitteilung, dass die neunte Whiskyauktion bei dramfolks heute um 19 Uhr endet – und diesmal wieder über 70 Abfüllungen zu ersteigern sind. Zusätzlich hat man sich ein kleines „Goodie“ für alle Gewinner der Lots aus der laufenden Auktion überlegt – dazu mehr in der nachfolgenden Presseaussendung:

Es ist wieder „auction time by dramfolks“! … mit einem Überraschungs-Dram für jede Ersteigerung!

EIN JAHR IST ES HER…

Seit über einem Jahr sind wir von dramfolks für euch am Start. Mittlerweile in der 9. Ausgabe bieten wir euch in der aktuell laufenden Whisky Auktion seit 17.02. über 70 hoch interessante und einzigartige Whisk(e)ys über unserer Auktionsplattform an.

Am besten gleich mal reinschauen… No.9 Archive – Dramfolks Whisky Auction (dramfolks-whisky-auction.com)

DABEI SIND…

Auch dieses Mal wieder dabei sind u.a. die schottischen „Glen-Legenden“ wie Glenlivet, Glenmorangie, Glenfarclas usw.

Aber auch Dauergäste wie Ardbeg (mit Heavy Vapours), Highland Park (Loki) oder Edradour (mit Ballechin Port Cask) sind für euch Whiskyfans verfügbar. Als Geheimtipp zählen dieses Mal die japanischen Whiskys und ein ganz spezieller Teeling (Crystal Malt), den es aktuell nur am Flughafen Dublin gibt.

FUN FACT…

Mit 17% Anteil an allen Flaschen machen dieses Mal die Iren den größten Anteil nach den Schotten aus. Slainte…

SCHNELL sein!

Denn bis heute Abend dem 03.03.2024 („auction closing“ startet ab 19:00) läuft unsere dramfolks whisky auction No.9!

MITMACHEN KANN JEDER – kostenlos!

Einfach anmelden (natürlich kostenlos) und los geht´s. Unter folgendem Link findet ihr alle notwendigen Infos

Whisky Kaufen – Dramfolks Whisky Auction (dramfolks-whisky-auction.com)



Klickt auf euren Favoriten und gebt dort euer Gebot ein… absenden und Daumen drücken. Wenn euch jemand überbietet, bekommt ihr automatisch eine Mail. Super einfach!

NEU – der ÜBERRASCHUNGS DRAM…

In der aktuellen dramfolks whisky auction No.9 bekommen alle Käufer bzw. erfolgreichen Whisky-Ersteigerer einen dramfolks Überraschungs-Dram. Eigentlich gedacht als „Willkommensgeschenk“ für alle Neukunden haben wir aufgrund des überragenden Feedbacks (u.a. in den sozialen Medien) entschieden, von nun an jedem erfolgreichen dramfolks- Auktionsteilnehmer einen kleinen Überraschungs-Dram in den sicheren Whisky-Transportkarton zu packen. Lasst euch überraschen…