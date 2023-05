dramfolks, eine neue Whisky-Community, begann kurz nach der Gründung im vergangen Herbst mit ihrer ersten Auktion (wir berichteten). Nach den seitdem gesammelten Erfahrungen – mittlerweile endete bereits Auction No. 4 – und dem vielen Feedback gibt es nun mit dem „after auction market“ eine interessante Neuerung. Um was es sich hier genau handelt, können Sie in der folgenden Info erfahren, die wir von dramfolks erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

dramfolks startet „after auction market“ nach der aktuellen Auction No.4

Die junge Whisky-Auktionsplattform und Community dramfolks startet ab dieser Woche mit einer echten technischen Neuerung auf www.dramfolks.com

Nach den Erfahrungen der ersten Whisky-Auktionen und nach vielen Feedbackgesprächen mit Usern & Whiskyfans hat sich das dramfolks Team entschieden, eine zusätzliche Möglichkeit des Whiskykaufes über dramfolks anzubieten. Im Anschluss an die letzte dramfolks Whisky Auction No.4 (vom letzten Wochenende) startet nun ein „after auction market“.

In diesem „after auction market“ haben alle Kunden die Möglichkeit, auf die Whiskys zu bieten, die in der abgelaufenen Auktion nicht verkauft wurden. Konkret bedeutet dies, dass jeder User die Whiskys zu den eingestellten Mindestpreisen jederzeit bis zur nächsten dramfolks-Auction kaufen kann.

Darüber hinaus arbeitet dramfolks kurzfristig an einer technischen Umsetzung eines „my proposal“ Buttons für die Möglichkeit eines Gegenvorschlages der Kaufinteressenten.

Vor Kurzem lief die Auction No.4… Über 50 interessante Einsendungen standen bis 28.05. unter:

https://www.dramfolks-whisky-auction.com/vergangene-auktionen/ zur Verfügung.

Die nächste dramfolks Whisky Auction No.5 ist schon terminert und wird vom 24.06. bis 01.07. stattfinden… und es wird eine besondere Auktion werden. Details werden demnächst über die Sozialen Medien und den Newsletter verkündet. Einfach dramfolks auf Instagramm folgen oder Newsletter auf der Homepage abonnieren.

Mitbieten kann jeder Whiskyinteressierte… und das sehr unkompliziert und schnell. In wenigen Schritten kostenlos registrieren und gleich loslegen. Keine versteckten Kosten oder extra Gebühren.

Einfach, transparent und innovativ… dramfolks!