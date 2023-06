Erste special whisky auction by dramfolks – Germany with its best Whiskys!

Eine Spezialauktion mit über 50 deutschen Whiskys läuft bis 2. Juli 2023 bei der Auktionsplattform Dramfolks. Die Auktion, die am Tag des deutschen Whiskys am 24. Juni startete, wurde in Kooperation mit über 20 deutschen Brennereien geplant – so finden sich viele interessante Abfüllungen im Angebot. Zudem wird 1/3 des Hammerpreises der Auktion einem guten Zweck zur Verfügung gestellt – und die Community entscheidet, welchem.

Hier das, was uns die Initiatoren von Dramfolks darüber zur Verfügung gestellt haben:

Die junge Whisky-Auktionsplattform und Community dramfolks ist seit letzten Samstag, den 24.06. mit ihrer ersten special whisky auction LIVE und gestartet.



Passend zum Start der Auktion am Tag des deutschen Whiskys (24.06.) wurde das Motto „Germany with its best Whiskys!“ zu 100% umgesetzt. In Kooperation mit vielen deutschen Whisky-Destillerien (über 20 verschiedene haben sich beteiligt) werden hier bis zum 02.07. (auction closing ab 20:00 dt. Zeit) viele interessante & tolle Whiskys zum Ersteigern angeboten.



Mit dabei sind u.a. …



… absolute Raritäten wie Thousand Mountains (ein Mc Raven Single Cask Whisky Community Fass 539) oder Finch (Schwäbischer Highland Whisky Fassabfüllung Dürninger Exklusiv) oder Kammer-Kirsch & Rothaus (Rothaus Whisky 10 Jahre Edition 2020) oder No.9 Spirituosen Manufaktur (The Nine Springs Year of the Tiger Edition) und viele mehr.



… frische Neulinge & interessante „(Klein)brennereien“ wie die Dresdner Whiskys Manufaktur (HELLINGER 42 Männerabend inkl. 2x Theaterkarten) oder die Spreewood Distillers (Stork Club 2019 – Members only – Single Barrel Edition) oder die Betz Destillerie (Rye „Single Cask“) oder die Kinzigbrennerei (Geroldsecker Whisky Cask Strength) und viele mehr.



Auch große, namhafte und international bekannte Destillerien wie St.Kilian, Slyrs, die Hammerschmiede und Stonewood sind natürlich mit dabei!



Ein echtes Highlight der special auction by dramfolks ist aber ein Whisky(set) aus dem hohen Norden… der erste Whisky von Flensburger mit einem außergewöhnlichen, exklusiven und extrem limitierten Sterling-Cup-Edition-Set! Weltweit sind davon nur 250 Stück verfügbar.



Und nicht nur das… in Abstimmung mit den Partner-Destillerien werden 1/3 der erzielten, finalen Hammerpreise aller Whiskys der special auction für ein Nachhaltigkeitsprojekt GESPENDET!

Bieten für einen guten Zweck… und das Besondere daran ist, dass das Projekt von der dramfolks community ausgesucht werden wird!

Zur Auswahl stehen ein Aufforstungsprojekt im Harz mit der United Kids Foundations Wald oder das Projekt Naturflächen unter Naturschutz stellen mit der Loki Schmidt Stiftung. Mehr Infos und Teilnahmebedingungen unter Gemeinsam was tun! – Dramfolks Whisky Auction (dramfolks-whisky-auction.com)



Jeder Whiskyliebhaber ist eingeladen mitzumachen. Es lohnt sich, denn unter allen „Abstimmenden“ verlost dramfolks eine Whiskykombination der Simon`s Feinbrennerei aus zwei verschiedenen Whiskys der „Whisky is art“ Edition.

Einfach eine Mail mit eurer Wahl des Nachhaltigkeitsprojektes an info@dramfolks.com schicken und ihr seid dabei. Vor- und Nachname, Adresse und E-Mail nicht vergessen…



Viel Erfolg.



PS. Mitbieten kann übrigens jeder Whiskyinteressierte… und das sehr unkompliziert und schnell. In wenigen Schritten kostenlos registrieren und gleich loslegen. Keine versteckten Kosten oder extra Gebühren.

Einfach, transparent und innovativ… dramfolks! www.dramfolks.com