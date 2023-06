Die Aufnahme in die Kentucky Bourbon Hall of Fame ist eine Auszeichnung für Personen, die sich um den Bourbon aus Kentucky verdient gemacht haben. Diese Ehrung wurde nun dem Präsidenten von Michter’s, Joseph J. Magliocco, zuteil – wie uns die Destillerie in der nachfolgenden deutschsprachigen Pressemitteilung wissen lässt:

Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter’s, wird in die Kentucky Bourbon Hall of Fame® aufgenommen

LOUISVILLE, Kentucky, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ — Die Kentucky Bourbon Hall of Fame® hat bekannt gegeben, dass sie den Präsidenten von Michter’s, Joseph J. Magliocco, am 13. September 2023 aufnehmen wird.

Magliocco, ein gebürtiger New Yorker, der später Louisville zu seiner zweiten Heimat machte, entdeckte seine Vorliebe für Kentucky Bourbon als er während seines Studiums an der Yale University, wo er Religionswissenschaften studierte, als Barkeeper arbeitete. Während seines Jurastudiums an der Harvard Law School verbrachte Magliocco die Sommer damit, Kentucky Bourbon und andere Spirituosen zu verkaufen, und begann nach seinem Abschluss eine Vollzeitkarriere im Spirituosen- und Weinhandel. Einer seiner ersten Jobs in der Branche war bei einem Vertriebsunternehmen, wo er dem Präsidenten des Unternehmens, R.C. Wells, dem ehemaligen Präsidenten von Four Roses, unterstellt war.

Magliocco leitete anschließend den Aufbau von Chatham Imports, dem in Manhattan ansässigen Spirituosen- und Weinlieferanten und späteren Mutterunternehmen von Michter’s Distillery. In den 1990er Jahren, einer schwierigen Zeit für die amerikanische Whiskey-Industrie, tat sich Magliocco mit seinem Mentor und Berater Richard Newman, dem ehemaligen Präsidenten von Austin Nichols, zusammen, um in das Bourbon-Geschäft einzusteigen, das sie beide als nur vorübergehend aus der Mode gekommen ansahen. Während eines Sommerjobs, bei dem er die Marke verkaufte, hatte Magliocco sich mit Michter’s vertraut gemacht, einem in Pennsylvania ansässigen Whiskey-Unternehmen, dessen Geschichte von der Gründung eines Vorgängers im Jahr 1753 bis zu seinem Konkurs im Jahr 1989 reichte. Nachdem der Markenname Michter’s aufgegeben wurde, führte Magliocco in den 1990er Jahren durch Chatham den Erwerb der Marke Michter’s zum Preis von 245 Dollar an und machte sich daran, die historische Marke mit Whiskey aus Kentucky wiederzubeleben, den er für den besten Ort der Welt für Bourbon hielt.

Magliocco hat eine Rolle bei der Wiederbelebung des amerikanischen Whiskys gespielt.

„Es gibt niemanden, der mehr an das Potenzial der Bourbon-Kategorie aus Kentucky glaubt,“

so Michter’s Brennmeister Dan McKee.

„Ich weiß, dass ich für unser gesamtes Team spreche, wenn ich sage, dass wir für Joes unerschütterliche Unterstützung dankbar sind, die es uns ermöglicht hat, Entscheidungen zu treffen, bei denen die Herstellung von Whiskey höchster Qualität bei jedem Schritt im Vordergrund steht.“

Andrea Wilson, Reifemeister bei Michter’s, fügte hinzu:

,,Joes Beiträge werden nicht nur einen nachhaltigen Einfluss auf die Bourbon-Industrie in Kentucky haben, sondern auch darauf, wie amerikanischer Whiskey weltweit wahrgenommen wird.“

Im Laufe der Jahre hat das von Magliocco zusammengestellte Team von Michter’s mit Sitz in Louisville die Marke weiterentwickelt, die heute in allen 50 Vereinigten Staaten und auf über 60 Exportmärkten verkauft wird. In seiner heutigen Form verfügt Michter’s über zwei Destillerien in Louisville – die Michter’s Shively Distillery und die Michter’s Fort Nelson Distillery – sowie über eine 205 Hektar große Farm und ein Betriebszentrum in Springfield, Kentucky. Magliocco ist neben Andrea Wilson, Michter’s Reifemeisterin und leitende Geschäftsführerin, das zweite Mitglied in der Kentucky Bourbon Hall of Fame® bei Michter’s.

„Kentucky Bourbon hat seinen heutigen Erfolg nur dank all der großartigen Menschen erreicht, die in allen Positionen unserer Branche arbeiten. Ich fühle mich geehrt und bin tief bewegt, in diesem Jahr zu den außergewöhnlichen Mitgliedern der Kentucky Bourbon Hall of Fame® zu gehören,“

so Magliocco.

Magliocco engagiert sich ehrenamtlich in Schulen und gemeinnützigen Organisationen. Magliocco ist ,,Associate Fellow“ am Benjamin Franklin College der Yale University und fungiert als Treuhänder des Frazier History Museum und des Fresh Air Funds sowie als Mitglied des Dekanatsbeirats der Harvard Law School. Magliocco teilt seine Zeit zwischen Louisville und New York auf. Er arbeitet bei Michter’s mit einem Team, dem auch sein Sohn Matt Magliocco und seine Nichte Katharine Magliocco angehören.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.michters.com oder folgen Sie uns auf Instagram, Facebook oder Twitter.