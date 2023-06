Taste Trailblazers, so heißt die Initiative von Laphroiag, in der die Islay-Brennerei kulinarische Persönlichkeiten vorgestellt, die mittels Salz, Feuer und Torf besondere Aromen kreieren (wir stellten Ihnen die Taste Trailblazers Ende letzten Jahres vor).

Der erste Gast auf Islay war Francis Mallmann, der patagonische Chefkoch, der berühmt ist für sein Kochen auf und mit dem offenen Feuer. Teil der Initiative Taste Trailblazers ist auch eine besondere Abfüllung, die Laphroaig Francis Mallmann Limited Edition. Für dieses Bottling wählte Francis Mallmann in enger Zusammenarbeit mit Distillery Manager Barry MacAffer einen 17 Jahre alten Laphroaig Single Malt aus, der ein Finish in einem weißen Madeira-Fass erhielt.

Die Francis Mallmann Limited Edition ist Teil der Prestige-Range von Laphroaig, zu der im Laufe des Jahres noch drei weitere Abfüllungen hinzukommen. Weniger als 300 Flaschen sind erhältlich, von denen ab Juli 42 Flaschen exklusiv bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich sein werden. Zum Teil wird die Francis Mallmann Limited Edition auch über ein Online-Losverfahren an die Friends of Laphroaig vergeben. Alles weitere zur Laphroaig Francis Mallmann Limited Edition erfahren Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir von Laphroaig über ihre Agentur erhalten haben:

Laphroaig setzt mit der Francis Mallmann Limited Edition seine Initiative Taste Trailblazers fort

Die Nummer eins der Single Malt Whiskys von der Insel Islay bringt eine exklusive Edition in Zusammenarbeit mit dem argentinischen Chefkoch heraus.

Berlin, 28.06.2023 – Laphroaig verkündet heute die Einführung der Francis Mallmann Limited Edition in Deutschland. Handverlesen vom patagonischen Chefkoch, ist sie Teil der Taste Trailblazers Partnerschaft sowie seiner Rolle als globaler Botschafter. Die Abfüllung umfasst insgesamt weniger als 300 Flaschen, von denen ab Juli 42 Flaschen exklusiv bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich sein werden.

Francis Mallmann 17 Years Old im weiße Madeira-Fass gereift

Mallmann, der weltweit renommierte argentinische Koch, hat sich durch seinen Kochstil am offenen Feuer nach patagonischer Art einen Namen gemacht. Seine einzigartigen Techniken des Feuerkochens sind in der Gastronomie unvergleichlich und bilden eine wunderbare Ergänzung zum berühmt rauchigen Charakter von Laphroaig. In enger Zusammenarbeit mit Distillery Manager Barry MacAffer hat Mallmann für diese limitierte Edition einen 17 Jahre alten Whisky von außergewöhnlichem Charakter ausgewählt, der in einem weißen Madeira-Fass veredelt wurde.

Das Ergebnis ist ein Whisky, der die die charakteristische Landschaft von Islay widerspiegelt und den einzigartigen Geschmack von Francis Mallmann voll zur Geltung bringt. Mit der Note von Mango, Demerara-Zucker und gegerbten Leder und dem Geschmack von tropischen Früchten, Meersalz, Orangenschale und Torfrauch, verkörpert die Edition die Vorliebe für rauchigen Aromen, die der Feuerkoch und die legendärsten Whisky-Marken der Welt teilen. Die Francis Mallmann Limited Edition ist Teil der Prestige-Range von Laphroaig. Im Laufe des Jahres werden noch drei weitere Abfüllungen enthüllt, die Kenner*innen und Liebhaber*innen gleichermaßen begeistern werden.

Tasting Notes

Aroma: Honigsüß, mit einem Hauch von Mango, der in Mandelblättchen und Demerara-Zucker übergeht, mit schweren Noten von gegerbtem Leder.

Geschmack: Zunächst pfeffrig und würzig, dann süße Noten von Orangenschalen und tropischen Früchten, gesalzenes Karamell, vermischt mit unverwechselbaren Noten von Torfrauch und Meersalz.

Nachklang: Langes und trockenes Finale, das den Mund erwärmt und den Torf und das Salz auf den Lippen hervorbringt.

Alkoholgehalt: 54,9% vol. (Cask Strength)

Gebinde: 0,7L

Francis Mallmann zu der Zusammenarbeit:

“Rauch ist ein unglaublich faszinierender Bestandteil der menschlichen Geschichte. Unser ganzes Leben wurde vom Feuer beeinflusst. Durch unsere Kooperation durfte ich hautnah miterleben, wie Laphroaig diese Leidenschaft teilt und verkörpert. Es ist eine Ehre, so eng mit dem Destillerie-Team auf Islay zusammenzuarbeiten, um einen Whisky zu schaffen, der unsere Liebe zum Rauch und unsere Suche nach neuen Geschmacksrichtungen aus dem wohl ältesten aller Zutaten feiert.“

Barry MacAffer, Distillery Manager von Laphroaig, fügt hinzu:

“Laphroaig hat jahrhundertealte Geschichten in seinen Whiskys, aber der rote Faden, der sich durch alle zieht, ist die Wertschätzung für die Kraft des Torfs und seine intensive Rauchigkeit, die jeden Whisky so charaktervoll macht. Francis Mallmann ist ein Koch, der genau wie wir die Liebe zum Rauch und zum Geschmack, den er vermitteln kann, teilt. Es war aufregend, ihn als unseren globalen Taste Trailblazer zu gewinnen, und noch aufregender, mit ihm zusammenzuarbeiten, um diesen wundervollen Whisky zu kreieren.“

Initiative Taste Trailblazers

Taste Trailblazers erzählt die Geschichten von globalen Geschmackspionieren, die sich von den essenziellen Elementen Islay’s inspirieren lassen. Sie nutzen Salz, Feuer und Torf auf ihre einzigartige Weise, um Aromen zu entwickeln und neue kulinarische Wege zu erkunden. Seit über 200 Jahren ist der unverwechselbare Whisky von Laphroaig ein direkter Ausdruck seiner Herkunft. Vom salzigen Meerwasser und der frischen Meeresbrise bis hin zur rauchigen Erdigkeit, die durch das Räuchern des grünen Malzes über Torffeuer entsteht – Salz, Feuer und Torf sind die Geheimnisse hinter der unvergleichlichen Qualität und dem überlegenen Geschmack des Laphroaig Whiskys.

Die Francis Mallmann Limited Edition ist die erste Edition in der Geschichte von Laphroaig, die zum Teil über ein Online-Losverfahren an die Friends of Laphroaig vergeben wird.