Sechs Neue bei Global Whisky – und aus „Red Cask“ wird „OLO“

Der unabhängige Abfüller Global Whisky, in Deutschland vertreten von der Rolf Kaspar GmbH, hat seine beliebte Abfüllungsserie „Red Cask“ in „OLO“ umbenannt – die Abkürzung steht für Oloroso Sherry Casks und soll unterstreichen, dass man eine hohe Investition in spanische Sherryfässer getätigt hat.

In den kommenden Wochen werden sechs neue Abfüllungen in den deutschen Fachhandel kommen, wir dürfen sie Ihnen schon heute in Wort und Bild vorstellen, samt der Tasting Notes zu den einzelnen Whiskys:

Nach einer Umstrukturierung bei Global Whisky wurden die Marken „Auld Goonsy“ und „OLO“ (anstelle von „Red Cask“) komplett neu designed.

Die 6 neuen Sorten auf dem Deutschen Markt sind sehr attraktiv – alle in Sherry-Fässern gereift, außer der Linkwood – im „Orange Wine Cask“ ! Der Ardmore spektakulär, der Invergordon führt die Tradition von Red Cask Girvan und Red Cask Cambus fort !

Alle Sorten sind im Laufe der kommenden Woche im Fachhandel verfügbar.

Global Whisky Limited – als kleiner, unabhängiger Abfüller ist Global Whisky Limited seit 2017 aktiv. Der Fokus liegt auf den Abfüllungen unter der Marke ‚Auld Goonsy‘ und neu, anstelle der bekannten Red Cask Abfüllungen, ‚OLO‘. ‚OLO‘ steht als Abkürzung für Oloroso Sherry und ist das Ergebnis einer hohen Investition in spanische Sherryfässer – die Basis der bisherigen Erfolgsgeschichte.

OLO INVERGORDON 35y

Fassstarker Single Grain Scotch Whisky, Highlands

Details: 63,4%vol., Anzahl Flaschen: 181, Fass #104477

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Sirup-Toffee, brauner Zucker, Milchkaffee, wärmende Gewürze – Zimt mit einem Schuss Kurkuma

Geschmack: Eine schöne Wiederholung der Aromen von Kaffee, gebranntem Zucker, Marshmallows, etwas zu lange auf dem Feuer, mit dunkler Schokolade

Nachklang: Ausdrucksstark, vollmundig und kraftvoll, ausgewogene Süße

Fazit: Ein gediegener, eindrucksvoller alter Grain Whisky voller reifer Früchte mit einem Schuss dunklem Sherry, Kaffee und Schokolade

OLO ARDMORE 21y

Fassstarker Single Malt Scotch Whisky, Highlands

Details: 53,0%vol., Anzahl Flaschen: 206, Fass #288

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Ausgeprägtes Steinobst – insbesondere Aprikosen. Gewürz aus weißem Pfeffer und Aroman von Butter auf geröstetem Toast. Eine sanfte Note von Highlandtorf – aromatisch aber ohne salzige Noten

Geschmack: Üppige, würzige Frucht, abgerundet durch Bitterorange und Rauch mit Cappuccino und Fudge am Lagerfeuer

Nachklang: Der Torf beginnt kräftig und geht zu fruchtigem grünem Gras über.

Fazit: Torf und Frucht in fantastischer Balance

OLO MANNOCHMORE 12y

Fassstarker Single Malt Scotch Whisky, Speyside

Details: 57,3%vol., Anzahl Flaschen: 260, Fass #98222

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Dunkle Schokolade, Feigen, Orangenschale, Lebkuchen und Walnüsse. Dunkles Malz, Hafernote mit Zitronenzitrusnote

Geschmack: Ein würziges Buttersandwich mit Kreuzkümmel. Goldener Sirup mit sattem tropischem Aroma

Nachklang: Erfrischend und köstlich mit einem anhaltenden, intensivem Nachklang.

Fazit: Komplex in der Nase und im Mund – jede Nuance in perfekter Harmonie

OLO INCHGOWER 12y

Fassstarker Single Malt Scotch Whisky, Speyside

Details: 57,7%vol., Anzahl Flaschen: 286, Fass #805695

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Verbrannter Honig, süßer Butterblätterteig, vollmundig, intensiv und komplex. Maraschinokirsche Kirschen, die auf einem Lagerfeuer einkochen und rote, frische Apfelschalen neben kräftigem Zigarrenrauch

Geschmack: Malzig, vollmundig mit konzentrierten Aromen dunkelroter Beeren, reifer Kirschen und würziger Cranberrys

Nachklang: Mehr Würze mit einer salzigen Meeresnote ganz am Ende

Fazit: Der sherrylastige Nachklang erinnert an reife, würzige Früchte – klassicher Stil aus Intensität und Salzigkeit

Auld Goonsy LINKWOOD 12y

Fassstarker Single Malt Scotch Whisky, Speyside

Details: 54,1%vol., Anzahl Flaschen: 249, Fass #71

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Frische Orangen- und Zitronenschale, süße, aromatische Marmelade

Geschmack: Pfeffer, getrocknete Tabakblätter und tropische Früchte

Nachklang: saftige Clementinen, cremige Vanille und Süßrahmbutter

Fazit: Auld Goonsy sagt, dass dieser Speyside-Malt von einem glücklichen Ort träumt, interessant und abenteuerlich mit allem Komfort wie zu Hause

Auld Goonsy AUCHROISK 12y

Fassstarker Single Malt Scotch Whisky, Speyside

Details: 56,6%vol., Anzahl Flaschen: 284, Fass #809256

Natürliche Farbe, nicht kältegefiltert

Tasting Notes

Nase: Butterscotch, Honig und frischer Ingwer

Geschmack: Kirsche, Sahne, Mandelkekse

Nachklang: Schokoladenorangen, neues Holz, Honig und kandierte Nüsse

Fazit: Auld Goonsy sagt, das sei wie die Wärme, wenn man in seinem Lieblingssessel sitzt, gemütlich mit einem wärmenden Toddy und guter Gesellschaft.

Importeur: Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www-kaspar-spirituosen.de