Whisky ist (auch) Gemeinschaft – das sieht man an den zahlreichen Foren und Plattformen, in Social Media und natürlich auch im echten Leben, bei Messen, Zusammenkünften und Tastings.

Eine solche neue Community hat sich soeben gegründet – und nennt sich dramfolks. Dort will man nicht nur Gemeinschaft sein, sondern auch Services anbieten, wie zum Beispiel eine Auktionsplattform, die im November mit der ersten Auktion starten wird.

Noch befindet man sich im Aufbau – und sucht über eine Crowdfunding-Aktion Partner. Mehr zu diesem Crowdfunding finden Sie hier bei Startnext. Und über das, was dramfolks bieten will, können Sie mehr in der nachfolgenden Pressemitteilung lesen:

dramfolks startet – eine neue Whisky Community und Auktionsplattform

Destedt, 16. Oktober 2022: Whisky ist mittlerweile nicht nur „das Wasser des Lebens“ oder eine Leidenschaft, ein Gedicht und eine Offenbarung, sondern bietet in der heutigen Gesellschaft viel mehr als nur den reinen Trinkgenuss. Man kann ihn in guter Gesellschaft genießen, über ihn diskutieren oder aber sammeln und äußerst profitabel als Anlage für die Zukunft nutzen. Genau hier beginnt die Geschichte von dramfolks.

Als Erstes beginnt dramfolks mit einer innovativen, zuverlässigen und mega-einfachen Auktionsplattform. Die erste Auktion steht bereits vor der Tür und ist für Ende November 2022 geplant.

Neben Whisky-Spezialisten, -Liebhabern und -Neulingen sollen alle Whisky-Interessierte zu einer Community zusammenkommen. Die dramfolks sind 8 Whisky Freunde aus ganz Deutschland, die eine Plattform entwickelt haben, auf der jeder seinen Whisky im Rahmen einer Auktion verkaufen oder kaufen kann. Hier sollen alle Beteiligten viele spannende Einblicke in die Welt des Whiskys bekommen und sich untereinander austauschen können. dramfolks möchte mit allen Community-Begeisterten gemeinsam an weiteren, neuen und spannenden Projekten in der Zukunft arbeiten. Hier passiert gerade eine ganze Menge. Seid dabei und werdet Teil dieses einmaligen Whisky-Projektes!

UND was dramfolks so einzigartig macht, ist unser Versprechen einer absolut nachhaltigen Whiskyplattform, die so umweltfreundlich wie möglich agiert. Durch verschiedene Aktionen, wie Bäume als CO₂ Ausgleich pflanzen, grünen Strom für das tägliche Business nutzen und regionale Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktionen organisieren, werden wir dieses Versprechen halten.

Neugierig geworden? Dann folgt den dramfolks bei Instagram www.instagram.com/dramfolks/

oder registriert Euch auf der Homepage www.dramfolks.com und werdet Teil der dramfolks Community. Hier gibt es alle Infos u.a. zu den Whisky-Hauptthemen „Verkaufen & Kaufen“ auf der Auktionsplattform www.dramfolks-whisky-auction.com , „wer sind die dramfolks?“ und natürlich die zukünftig geplanten „Nachhaltigkeitsaktionen“. Versprochen ist versprochen…

Werdet Teil der „Inaugural Whisky Auction“ von dramfolks, sendet eure Flaschen schnell ein und sichert euch die begehrten „Starter-Packs“. Alle Infos findet Ihr auf der Homepage von dramfolks.