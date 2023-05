Serge verkostet: Ardbeg Heavy Vapours, Smoketrails und eine Cadenhead-Abfüllung

In seiner Feis Ilse-Serie mit Verkostungen von Whiskys aus Islay-Brennereien beschäftigt sich Serge Valentin heute mit Ardbeg – und dabei natürlich auch mit der Festival-Abfüllung „Heavy Vapours“ in der Version zum Ardbeg Day. Er meint, dass der Name dem Geschmack nicht entspricht, er würde ihn eher „Islay Pastis“ nennen – und gibt ihm dabei sehr gute 88 Punkte. Der 20 Jahre alte Ardbeg von Cadenhead aus dem Jahr 1975 setzt sich natürlich die Krone auf, und der Smoketrails findet durchaus Gefallen, kann aber laut Serge neben dem immer exzellenten Ardbeg Ten nicht bestehen.

Hier die Verkostung als Tabelle für Sie:

Abfüllung Punkte

Ardbeg ‚Smoketrails‘ (46%, OB, travel retail, 1l, 2022) 86 Ardbeg 20 yo 1975/1995 (51.8%, Cadenhead, Authentic Collection) 94 Ardbeg ‚Heavy Vapours‘ (46%, OB, general release, 2023) 88