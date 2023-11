Bushmills Craft Story: The Flavours of Barley

Am vergangenen Montag fand in der Hofbräuhaus-Kunstmühle in München die vierte „Bushmills Craft Story“ statt. Unter dem „Flavours of Barley“ zeigte Bushmills gemeinsam mit der einzigen noch produzierenden Mühle im Großraum München, der Hofbräuhaus-Kunstmühle, wie aus so einfachen Zutaten wie Gerste, Wasser und Hefe Premiumprodukte entstehen können: besonderes Brot, und besondere Whiskeys.

In ihrer heutigen Presseaussendung stellt uns Bushmills diese Veranstaltung näher vor, inklusive einer kleinen Bildergalerie:

The Flavours of Barley

Wie aus Gerste, Wasser und Hefe Premiumprodukte entstehen

Die Zutaten sind einfach: Gerste (oder Getreide im Allgemeinen), Wasser und Hefe. Zutaten, die man überall auf der Welt in unterschiedlichsten Qualitäten und Sorten findet. Aber auch Zutaten, aus denen mit Handwerkskunst, Zeit und viel Leidenschaft Premiumprodukte entstehen, die Menschen begeistern können. Das hat Bushmills Irish Whiskey bei einer neuen „Bushmills Craft Story“ in München eindrücklich gezeigt. Gemeinsam mit der Hofbräuhaus-Kunstmühle tauchten Interessierte aus Medien und Gastronomie tief in die Welt von Brot und Whiskey ein und lernten die einfachen Alltagszutaten von einer ganz neuen Seite kennen.

Die Qualität macht den Unterschied

Wer mit nur wenigen Zutaten arbeitet, weiß: Die Qualität macht den Unterschied. Als eine von nur sehr wenigen Destillerien in Irland ist Bushmills in seiner über 400-jährigen Geschichte der Gerste treu geblieben. Gemälzt und gemeinsam mit dem Wasser des River Bush, der durch das kleine Städtchen Bushmills fließt, sowie der perfekten Hefe entstehen daraus nach dreifacher Destillation Single Malt Irish Whiskeys, die für ihren unverwechselbar weichen Geschmack bekannt sind. Aus denselben Zutaten entsteht in München in der Innenstadt duftendes Brot. Aus lokalem Getreide, dass sich natürlich je nach Brotsorte ändert, stellt die Hofbräuhaus-Kunstmühle in der aktiven Mühle wertvolles Mehl her, das in der Backstube zu deftigem Brot und kleinen Leckereien verarbeitet wird. Dabei achtet das Unternehmen unter Leitung von Stefan Blum darauf, enge Kontakte mit ausgewählten Landwirten im Münchner Umland zu pflegen und auch gezielt mit alten Landsorten unterschiedlicher Getreidearten zu arbeiten.

Handwerkskunst über Generationen

Die Kunst, aus solch einfachen Zutaten Premiumprodukte herzustellen, wird bereits seit sehr langer Zeit weitergegeben. So arbeitet die in der Kunstmühle eingerichtete Hausbäckerei E. Knapp & R. Wenig beispielsweise mit über 100 Jahre alten Rezepten: Sie nutzt Vorgaben aus der umfangreichen Sammlung an Fachbüchern und Rezepturen des Bäckermeisters und Fachschullehrers Rudolf Wenig, der neben der Frau des Kunstmühlen-Gründers Elisabeth Blum, geborene Knapp, für die Namensgebung der Bäckerei Pate stand. Und auch die Mühle selbst, aus der das Mehl für die Backwaren stammt, wird bereits in vierter Generation betrieben.

Bei Bushmills sind es sogar mehr als 400 Jahre Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und damit den Grundstein legen für preisgekrönte, dreifach destillierte Single Malt Irish Whiskeys aus der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt, der Old Bushmills Distillery. Eine besondere Produktreihe ist in dieser Hinsicht die Causeway Collection, die Bushmills in diesem Jahr bereits in vierter Auflage herausbringt: Die Qualitäten der einzigartigen Kollektion verbinden Innovation und Tradition und werden in limitierter Auflage produziert. Exklusiv für Deutschland sind in diesem Jahr der Bushmills 12 Year Old New American Cask (UVP 110 Euro) sowie der Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask (UVP 375 Euro) auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich. Beide Whiskeys überzeugen mit besonderen Finishes in handverlesenen Fässern und sind von Alex Thomas, der verantwortlichen Master Blenderin bei Bushmills, kuratiert.

Gemeinsam das Handwerk erkunden

Diese Leidenschaft für das Handwerk transportierten Bushmills Irish Whiskey und die Hofbräuhaus-Kunstmühle am vergangenen Montag bei einer gemeinsamen Craft Story. Die geladenen Teilnehmer:innen erhielten eine Führung durch die Mühle und durften auch selbst Hand anlegen: Bei einem Brot-Workshop formten sie Brotlaibe und lernten Tipps und Tricks für die Zubereitung perfekter Brote, beim Whiskey-Workshop probierten sie die Causeway Collection unter Leitung von Whiskey-Experte Gearóid O´Callaghan und stellten aus Gerste, Wasser und Hefe eine eigene Maische her. Zum Abschluss gab es eine deftige Brotzeit mit ausgewählten Broten aus der Backstube und einem speziell für diesen Abend kreierten Cocktail, der die selbst angesetzte Maische mit Bushmills 10 Year Old Single Malt Irish Whiskey und Apfelsaft kombiniert und durch eine Rumchata-Hafermilch-Haube abrundet.