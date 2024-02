Neu: Bushmills 36yo Hill Street Edition

Ausschließlich im Belfaster Whiskyshop The Friend at Hand in Belfast können Interessierte die neueste Abfüllung namens Bushmills 36yo Hill Street Edition aus der Destillerie Bushmills kaufen – zu einem Preis von 5.000 Pfund pro Flasche (208 davon wurden aufgelegt).

Der älteste jemals in Europa verkaufte Bushmills wurde im Jahr 1986 destilliert und im Jahr 2001 in ein Sherry Hogshead umgefüllt, bevor er vor kurzem mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Die Bushmills Hill Street Edition bietet im der Nase Aromen von Honig, reifen Beeren, subtilen Gewürzen und weichen Untertönen von altem Holz. Der Geschmack am Gaumen erinnert laut Destillerie an Aprikose, Pflaume, Rosinen und Feigen und leitet dann zu getoastetem Eichenholz, dunkler Schokolade und gerösteten Mandeln über. Darüber liegt ein Hauch von Zimt und Nelke.

Alex Thomas, Master Distiller bei Bushmills, sagt über die Abfüllung:

“It is my privilege to bring this exceptional whiskey back to Belfast, to the site of Bushmills’ former HQ on Hill Street, in what is a milestone moment for the brand. Its exceptionally smooth caramelised fruit and honey finish and rich golden chestnut colour is a testament to the time it has spent in cask. This is a once-in-a-lifetime whiskey.”