TTB-Neuheiten: Glengoyne White Oak NAS und Glengoyne White Oak 24yo

Eine Doppelveröffentlichung aus der Destillerie Glengoyne an der Grenze der Highlands zu den Lowlands kündigt sich laut den Einträgen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an: Mit dem Glengoyne White Oak und dem Glengoyne White Oak 24yo werden wohl zwei Abfüllungen auf den Markt kommen, die in White Oak (also Bourbon Casks) und Virgin Oak Casks gereift wurden. Es könnte durchaus sein, dass der NAS White Oak ein neuer Bestandteil der Standard Range wird, und der 24yo dessen Launch begleiten könnte – aber das ist etwas, was man fairerweise als reine Vermutung etikettieren muss…

Während der alterslose Glengoyne White Oak mit 48% abgefüllt wurde und Noten von Crème Brûlée sowie kandierte Limonen und Marmeladentörtchen bieten wird, ist der Glengoyne White Oak 24yo eine limitierte Auflage und mit 47,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Bei ihm erwarten uns Limonenkuchen und Bienenwaben im Aroma, dazu Bratapfel und ein delikates, zitroniges Finish.

Die Etiketten zum Glengoyne White Oak und zum Glengoyne White Oak 24yo zeigen wir Ihnen hier:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.