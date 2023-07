Neu: Glengoyne Cask Strength Batch 10

Die ersten zehn sind voll: Mit Datum heute hat die Destillerie Glengoyne (sie steht im besitz der Ian Macleod Distillers) die Veröffentlichung des Glengoyne Cask Strength Batch 10 bekanntgegeben.

Wie immer wurde der Whisky (59,2% vol.) in einer Kombination aus europäischen und amerikanischen Eichenfässern gereift und ohne Altersangabe abgefüllt. Unter den Fässern befinden sich 1st Fill Oloroso Casks, Bourbon und Refill Casks.

Ein Statement von Katy Muggeridge, Brand Director bei Ian Macleod Distillers, über den Glengoyne Cask Strength Batch 10:

Each of the ten iterations in the Cask Strength series has showcased the much-loved Glengoyne signature style – rich, sweet, and fruity. Batch. 010 is no exception – boasting notes of apple, berries, pink peppercorn and creme brulee. It’s a fitting dram to mark one decade of the series and we’re delighted to see it already picking up accolades.