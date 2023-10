–THE FIRST– Der Erste SLYRS Single Malt Whisky Aged 18 Years

Am 11. November enthüllt die Oberbayerische Whisky-Destillerie Slyrs feierlich ihren ersten 18 Jahre Single Malt Whisky. Im Jahr 2005 destilliert, reife der Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche. Slyrs Aged 18 Years ist streng limitiert auf 804 Flaschen, ein Exemplar kostet 519,90 €.

Mehr zum Slyrs 18 yo, wie Sie ein Exemplar dieser Abfüllung erwerben können, und was Slyrs alles rund die feierliche Enthüllung dieser besonderen Abfüllung geplant hat, finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Slyrs erhalten haben:

Am 11. November 2023 schreiben die Whisky-Pioniere aus Oberbayern Geschichte. Mit der feierlichen Enthüllung des ersten 18 Jahre gereiften SLYRS Single Malt Whiskys setzen Master Distiller Hans Kemenater und sein Team den nächsten Meilenstein der deutschen Whisky Geschichte. Nach der schonenden Destillation im Jahr 2005 durfte dieser einzigartige Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche bis zur Perfektion reifen. Im Herzen der Bayrischen Alpen entfalten sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, Handwerkskunst in Destillation und die Kraft der Zeit so ihre volle Wirkung. Dieser Whisky ist ein Unikat und streng limitiert auf 804 Flaschen.

Streng geheim: Die feierliche Enthüllung des SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS erfolgt am 11. November in der SLYRS Destillerie.

Release Event: Feierliche Enthüllung des ersten SLYRS Single Malt Whisky Aged 18 Years

Um den Release des ersten 18-jährigen SLYRS am 11. November gebührend zu feiern, ist für ein vielseitiges Rahmenprogramm gesorgt. Jede verkaufte Flasche wird von Master Distiller Hans Kemenater persönlich überreicht. Da die verfügbare Menge extrem ist, sollten alle, die den SLYRS AGED 18 YEARS ihr Eigen nennen wollen, am 11. November vor Ort sein.

Den gesamten Tag über kann die Erlebnisdestillerie kostenlos besichtigt werden und drei Whisky Master Classes bieten die Gelegenheit, verschiedene Whisky-Spezialitäten aus der SLYRS Geschichte zu verkosten, darunter auch nicht mehr erhältliche Sonderabfüllungen. Für beste Verpflegung ist in der SLYRS Caffee & Lunchery gesorgt. Dort gibt es bereits am Abend des 10. November bei einem der beliebten Whisky Dinner ein 6 Gang Menü inkl. Whiskybegleitung. Destillateur und Brand Ambassador Kilian Jonscher führt auf unterhaltsame Weise durch den Abend und begleitet mit seinem Whisky Know-How das Menü. Das Whisky Dinner bietet außerdem die exklusive Gelegenheit, den SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS schon vor dem offiziellen Verkaufsstart zu verkosten.

Wie viele Flaschen gibt es?

Es gibt genau 804 Exemplare, Enthalten ist jeweils eine Flasche 0,7L und eine Miniatur mit 0,05L.

Warum gibt es so wenige Flaschen?

Als der Whisky im Jahr 2005 destilliert wurde, war unsere Produktionskapazität bei weitem nicht so groß wie sie heute ist. Außerdem hätten wir uns selbst nicht vorstellen können, dass die Nachfrage nach unseren Whiskys jemals so groß sein könnte, wie sie heute ist.

Was kostet der 18-Jährige?

Ein Exemplar des SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS kostet 519,90€

Wie bekomme ich den 18-Jährigen SLYRS?

Den SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS gibt es ab dem 11. November 2023 im SLYRS Destillerie Laden am Schliersee. Der Verkauf findet ausschließlich vor Ort statt. Jede Flasche wird von unserem Master Distiller Hans Kemenater persönlich überreicht. Da die verfügbare Menge extrem gering ist, empfehlen wir allen, die den SLYRS AGED 18 YEARS ihr Eigen nennen wollen, am 11. November vor Ort zu sein. Pro Person kann nur eine Flasche erworben werden. Der Verkauf findet ausschließlich an Personen über 18 Jahre statt.

Wann ist der offizielle Verkaufsstart?

Am 11.11.23, ab 10 Uhr vor Ort in der SLYRS Destillerie.

Was ist alles geboten?

Natürlich feiern wir an diesem Tag eine große Party mit Whisky Masterclasses, Livemusik, Tastings und vielen SLYRS Schmankerln. Am Abend zuvor gibt es bei unserem Whisky Dinner ein 6 Gang Menü inkl. Whiskybegleitung und Wasser. Unser Destillateur und Brand Ambassador Kilian Jonscher führt durch den Abend.

Das Whisky Dinner bietet die einmalige Gelegenheit, den SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS schon vor dem offiziellen Verkaufsstart zu verkosten.

Weitere Fragen? Auf unserer Webseite findest du alle wichtigen Infos in den FAQ!