Ab sofort ist der Single Malt Irish Whiskey Bushmills 10 Year Old auch mit einem gratis Tumbler im deutsch Handel erhältlich.

Alles Weitere in der nun folgenden Pressesendung, die wir erhalten haben:

Mit Bushmills auf besondere Gelegenheiten anstoßen

Ab Oktober: Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old On-Pack mit gratis Tumbler

Ruhige Tage laden dazu ein, das Jahr Revue passieren zu lassen und sich mit dem Lieblingswhiskey im Glas einfach mal zurückzulehnen. Deshalb liefert Bushmills mit seinem neuen On-Pack nicht nur den richtigen Whiskey, sondern auch einen stilvollen Tumbler für diesen Genussmoment mit dazu. Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old ist samt Tumbler ab Oktober für 31,99 Euro (UVP) in Spirituosenregalen und auf Zweitplatzierungsdisplays zu finden. Dank seiner hochwertigen Umverpackung eignet sich das On-Pack auch hervorragend als Geschenk für Sammler:innen und Whiskey- Liebhaber:innen.

Über 400 Jahre Single Malt Expertise

Tradition und Wissen, die über Generationen weitergegeben wurden: Dafür stehen die Single Malt Whiskey von Bushmills Irish Whiskey. Sie werden in der Old Bushmills Distillery hergestellt, der ältesten lizenzierten Whisky-Brennerei der Welt, und verkörpern die mehr als 400-jährige Tradition des Unternehmens in der Whiskeyherstellung. Diese hat zu einem unverwechselbar weichen Geschmack und einem Hausstil geführt, der nicht nur bekannt, sondern auch preisgekrönt ist, und der sich auch im Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old widerspiegelt. Der zehnjährige Ire überzeugt in der Nase mit Nuancen von feinen Zitrusfrüchten, Honig, frischer Vanille und cremiger Milchschokolade und im Geschmack mit ausgeprägten Noten von reifen Früchten, einem Hauch Milchschokolade und getoastetem Holz. Diese entstehen durch die mindestens zehnjährige Reifung in alten Oloroso-Sherry- und Bourbon-Whiskey-Fässern. Ob pur, auf Eis oder in stilvollen Cocktails – der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old ist ein echter Allrounder. Und eine gute Wahl, um besondere Momente mit ihm zu begehen. Das On-Pack ist ab sofort im Handel mit Gratis Tumbler zum Preis von 31,99 Euro (UVP) erhältlich – natürlich nur so lange der Vorrat reicht. Unterstützt wird die Bushmills Promotion in der absatzstarken Vorweihnachtszeit von attraktiven Zweitplatzierungen.