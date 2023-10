Lochlea kündigt Fallow Edition Second Crop an

Innerhalb ihrer „Seasonal Releases“, die bestehend aus vier Single Malts jeweils vom Wechsel der Jahreszeiten in der Farm Distillery Lochlea erzählen, kündigt die Brennerei die neue neue Abfüllung Fallow Edition Second Crop an. Die Hommage an den Herbst, in der sich das Ackerland nach der Ernte erholen kann, reifte in einer Mischung aus Oloroso (45%) und Pedro Ximénez Sherry (55%) casks. Der Whisky weist süße und würzige Noten auf, die laut der Brennerei ‘perfect to sip and savour as dark, autumnal nights close in’ sind, also zum nippen und genießen, wenn die dunklen, herbstlichen Nächte nahen.

Lochlea Fallow Edition Second Crop hat einen Alkoholgehalt von 46 % Vol. und wird ab dem 26. Oktober für £51.50 (das wären etwa 60 €) im Einzelhandel erhältlich sein. Wir vermuten, wir können über die Einführung dieser Abfüllung auf unseren Märkten nochmal gesondert berichten.