Neu: Lochlea Sowing Edition – Third Crop

Die Lochlea Distillery hat heute die Veröffentlichung der Lochlea Sowing Edition – Third Crop bekanntgegeben. Mit dieser Abfüllung beginnt letztmalig die Reihe der Bottlings, die von den wechselnden Jahreszeiten auf der Lochlea Farm inspiriert sind. Die Sowing Edition spiegelt den Frühling wider, hier beginnt die Farm-Destillerie mit der Aussaat der Samen für die diesjährige Gerste. Der Sowing Edition – Third Crop folgt dann noch die Harvest Edition Third Crop. Nach dieser Abfüllung anlässlich der Ernte wird es keine weiteren Seasonal releases der Brennerei mehr geben.

Lochlea Sowing Edition – Third Crop ist mit 46 % Vol. abgefüllt und erscheint in limitierter Auflage. Der Single Malt reifte in ehemaligen Bourbonfässern, und weißt im Vergleich zu Lochlea Sowing Edition – Second Crop als einen Hauptunterschied die Destillation in kälteren Monaten auf. John Campbell, Production Director bei der Lochlea Distillery sagte dazu:

“One of the main differences between our last Sowing Edition (Second Crop) and our new Third Crop is when the spirit was distilled. Second Crop was distilled in warmer months, whereas the new release in colder months. Distillation during warmer periods results in more of a stewed fruit flavour, whereas in the colder months we see much more of a crisp, fresh fruit flavour – in the case of this spirit, delicious green apple and pear.”