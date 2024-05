Neu bei Kirsch Import: Lochlea Sowing Edition Third Crop (das Finale) und Macaloney’s Kanadischer Single Malt

Zwei Marken, acht Abfüllungen – so könnte man das Portfolio der Whiskyneuheiten dieser Woche bei Kirsch Import knapp zusammenfassen. Aber „knapp“ wird der Sache nicht ganz gerecht, denn sowohl der Lochlea Sowing Edition Third Crop, der die dritte und letzte Runde der Seasonal Releases einleitet und jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich ist, als auch die ganz unterschiedlichen kanadischen Macaloney’s Whiskys nach schottischer Machart bieten eine geschmackliche Bandbreite, die zu eine Geschmacksreise einlädt.

Wie immer sind alle Abfüllungen in Bälde im Fachhandel in Deutschland zu finden – und wie immer gibt es hier vorab die Infos dazu:

Letzte Aussaat: Lochleas finale Sowing Edition (Third Crop)

In den letzten Jahren zeigten Lochleas saisonale Small Batch Releases den charakteristischen Stil der unabhängigen, familiengeführten Farm Distillery auf vier verschiedene Arten. Als landwirtschaftlicher Betrieb passt Lochlea die Abfüllungen genau an die Abläufe an, die zu der jeweiligen Jahreszeit auf dem Hof im grünen Ayrshire angesagt sind.



Im Frühling erwacht alles zum Leben und die Saat für die Gerste wird ausgebracht. Ihr ist auch die Sowing Edition (Third Crop) gewidmet. Die limitierte Abfüllung markiert jedoch nicht nur den Start in die diesjährigen Seasonal Releases, sondern leitet auch das Ende der Reihe ein.



Gereift in First Fill Bourbon Casks, ist der Whisky neun Monate älter als die für die Sowing Edition (Second Crop) verwendeten Komponenten. Und der Unterschied ist markant: Der Lowland Single Malt bringt die blumigen Aromen, die mit der Destillation in den kälteren Monaten verbunden sind, besonders gut zur Geltung und ergänzt sie um für Lochlea typische helle Fruchtnoten sowie Mandeln, Heu und Gras.

Lochlea Sowing Edition (Third Crop)

Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Kanadischer Single Malt, von Schotten gemacht: Ausgezeichnete (Single Cask) Whiskys von Macaloney’s

Ihr Herstellungsprozess ist einer der letzten, den der 2017 verstorbene Dr. Jim Swan designte: Die kanadische Macaloney’s Distillery baut auf die Expertise des „Whisky-Einstein“ – ebenso wie bis heute auf die des Ex-Diageo Master Distillers Mike Nicolson und des Fermentationsexperten Dr. Graeme Macaloney. Aus kanadischer Premium-Gerste entstehen in Forsyths Pot Stills tropisch-fruchtige Destillate, die im Inselklima reifen und mehrfach goldprämiert sind.



Nicht nur preislich zum Kennenlernen gemacht ist Macaloney’s Na Braiche, der in portugiesischen Rotweinfässern reift. Macaloney’s An Loy ist laut World Whiskies Awards der beste Canadian Single Malt 2022. Der komplexe Dram aus Kentucky Bourbon Casks, Portuguese Red Wine Barriques, Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks ist fruchtig und leicht maritim.

Dreifach destilliert ist Macaloney’s Killeigh ausgesprochen vollmundig, fruchtig und weich. Einer der wenigen außerhalb Irlands gefertigten Potstill Whiskys entwickelt in Bourbon, Moscatel und Virgin Oak Casks unter anderem Noten von cremiger Vanille, gemahlenem Hafer, Kokos, Litschis, Meeresbrise und Nüssen. Ausschließlich in Sherryfässern reifte Macaloney’s Cath-Nah-Aven. Der natürlich dunkle Single Malt bringt üppige Fruchtnoten und einen Hauch von Meersalz ins Glas.



Fans getorfter Whiskys kommen mit drei Abfüllungen auf ihre Kosten. Der schwerpunktmäßig in Oloroso und Pedro Ximénez Casks gereifte Macaloney’s An Aba – Peated tastet sich mit 15 ppm, einer vielschichtigen Nase und einem üppigen Mundgefühl langsam heran. Die beiden Single Casks Macaloney’s Peat Project – Red Wine #404 und Macaloney’s Peat Project – CS Red Wine #164 fallen mit 54 ppm kräftiger und würziger aus.



Einen Einblick ins vielfältige Sortiment der Kanadier verschafft die Macaloney’s Island Drams Collection, die fünf Gewinnertypen à 50 cl in einem bunten Set vereint.

Macaloney’s Na Braiche

Canadian Island Single Malt Whisky



Herkunft: Kanada

Fasstyp: Portuguese Red Wine Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s An Loy

Canadian Island Single Malt Whisky



Abgef. 09/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Kentucky Bourbon Casks, Portuguese Red Wine Barriques, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks

362 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Killeigh

Canadian Island Triple Distilled Potstill Whisky



Abgef. 02/2024

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Kentucky Bourbon Casks, European Moscatel Wine Casks, Virgin American Oak Casks

325 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Cath-Nah-Aven

Canadian Island Single Malt Whisky



Abgef. 06/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks

1.210 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s An Aba – Peated

Canadian Island Single Malt Whisky



Abgef. 09/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Kentucky Bourbon Casks, Oloroso Sherry Casks, Portuguese Red Wine Casks, Virgin American Oak Casks

692 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Peat Project – Red Wine #404

Canadian Island Single Malt Whisky



Abgef. 09/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Portuguese Red Wine Recharred Barrique

Fassnr. 404

345 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Peat Project – CS Red Wine #164

Canadian Island Single Malt Whisky



Abgef. 09/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Portuguese Red Wine Recharred Barrique

Fassnr. 164

201 Flaschen (insgesamt)

57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Island Drams Collection

Querschnitt durchs Sortiment



– bestehend aus je 5 cl Macaloney’s An Loy, Kildara, Cath-Nah-Aven, St. Mallie & Siol Dugall

– mit Gold prämierte Single Malt und Potstill Whiskys

– jeweils 46% vol.