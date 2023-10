Dunphail Distillery beginnt mit der Whisky-Produktion

Nach einer etwa 18 Monate dauernden Bauzeit gibt die Dunphail Distillery (sie wird von den Betreibern der Bimber Distillery in London geführt, wir berichteten) nun bekannt, dass sie mit ihrer Produktion von Whisky beginnt. Bereits Anfang des Jahres wurden das Besucherzentrum und der Destillerie-Shop eröffnet, nun nimmt auch die Brennerei ihre Arbeit auf.

Dunphail Distillery verfügt über eine Kapazität von 200.000 LPA (Liter purer Alkohol ) und wird in ihrem Produktionsprozess eine ganze Reihe altbewährter Techniken einsetzen. So verfügt die Destilleire über tradtionelle floor malting und kiln, und setzt auf lange Fermentations-Zeiten und direkt befeuerte stills. Die Brennerei produziert sowohl ungetorfte als auch getorfte Single Malt Whiskys. Durch den Einsatz der seit langem etablierten Techniken in der Produktion möchte die Brennerei einen Single Malt Whiskys mit hoher Textur und Fruchtigkeit herstellen.

Dariusz Plazewski, Master Distiller bei Dunphail, kommentierte den Start der Produktion laut The whisky business wie folgt:

“It has long been my calling to produce whisky that has been shaped by the richness of distilling heritage. At Dunphail we’re taking a extremely detailed approach to our whisky making – combining our knowledge and deep passion to ensure that everything we do is driven by the fundamentals of flavour and quality. Constructing the distillery over the last 18 months has been both a lifelong dream and one of the biggest challenges of my career. But that time and effort has been well worth it – our first batch of new make spirit is simply astonishing and unlike anything I’ve tasted to date. It is incredibly fat and fruity and already packed full of the personality derived from our traditional production processes. I’m looking forward to sharing it and working with my team to shape it into a truly extraordinary Speyside whisky over the years to come.”