Dunphail Distillery ernennt Matt McKay zum Director of Whisky Creation and Outreach

Im März des vergangenen Jahres vernahm man von Bimber in London, dass man eine eigene Brennerei in Schottland plane. Im Juli wurde die Baugenehmigung für die Dunphail Distillery in der Nähe von Forres erteilt, im Dezember begann man mit den Bauarbeiten.

Heute wurde eine Personalentscheidung bekanntgegeben, die ab März 2022 schlagen wird: Als Director of Whisky Creation and Outreach wird in der Dunphail Distillery Matt Mackay fungieren. Er wird dort neben dem Master Distiller und Gründer Dariusz Plazewski arbeiten und für die Wood Policy sowie das Fassmanagement verantwortlich sein – und damit mit für den Charakter aller Whiskys, die die Dunphail Distillery verlassen werden. Außerdem wird Matt alle Marketingaktivitäten bei der Dunphail Distillery und Bimber leiten – ein großes Portfolio an Aufgaben für den Mann, der neben seinem bisherigen Engagement in der Kommunikation für Bimber auch mit thedramble.com über 1000 Tasting Notes in UK veröffentlchte.

„It is a great privilege to be appointed as Director of Whisky Creation and Outreach for Dunphail Distillery. I am truly excited to have the opportunity to explore my passion for cask experimentation and to be able to develop and deliver new exceptional whiskies. I’m honoured to be coDunntinuing to work alongside Dariusz and to assist with defining and developing what we believe will in time become an iconic distillery house style.„ – Matt Mackay, Dunphail Distillery Director of Whisky Creation and Outreach

Aufhorchen lässt auch eine Ankündigung, dass Matt Mackay auch für eine neu zu schaffende Serie von unabhängigen Abfüllungen zuständig sein wird, die später in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Die Szene der unabhängigen Abfüller in Schottland wird also einen Neuzugang erfahren.