Matt McKay wird managing director bei der London Distillery Company

The London Distillery Company hat die Ernennung von Matt McKay als managing director und whisky maker bekannt gegeben, und möchte so neu starten. Das Unternehmen existierte erstmals 1807, wurde später allerdings aufgelöst. Die neue London Distillery Company wurde 2011 gegründet, 2020 dann unter Insolvenzverwaltung gestellt. Im letzten Jahr übernahm Gleann Mòr Spirits das Unternehmen.

Nach der Verhaftung des Bimber-Gründers Dariusz Plazewski übernahm Matt McKay gemeinsam mit der Bimber Co-Gründerin Ewelina Chruszczyk die Leitung des Teams der Brennerei (wir berichteten). Seine bisherige Tätigkeit dort als director of marketing and communications bei der Bimber Distillery und als director of whisky creation bei der zu Bimber gehörenden Dunphail Distillery wird er nun aufgegeben, und sich ganz der Revitalisierung der London Distillery Company zu widmen. Bis hier neuer Spirit destilliert und gereift ist, wird McKay die verbleibenden Vorräte an Single Malt aus den aktiven Jahren von The London Distillery Company verwenden, um mit Whiskys anderer englischer Produzenten ein blending herzustellen. Zudem wird er die weiteren Aktivitäten von Gleann Mòr unterstützen, darunter auch die unabhängige Abfüllung der Whiskyserie Rare Find.