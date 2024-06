Bimber Distillery kündigt The Spirit of the Underground Release Nr. 6 an

Bereits den sechsten Teil ihrer The Spirit of the Underground Collection kündigt die in West-London ansässige Bimber Distillery an. Auch diesmal kommen wieder vier neue Stationen hinzu. Die 2021 gestartete Serie wird insgesamt 44 Flaschen umfassen, die bis Ende 2024 erschienen sein sollen. Die neuen Haltestellen sind:

The Spirit of the Underground – Oval (57,6 % ABV)

Moscatel Sherry Cask Double Reifung – 307 Flaschen

The Spirit of the Underground – Stratford (58,5 % ABV)

Fino Sherry Cask Double Reifung – 325 Flaschen

The Spirit of the Underground – Wembley Park (58,3 % ABV)

Marsala Cask Double Reifung – 305 Flaschen

The Spirit of the Underground – Wimbledon (56,6 % ABV)

Vino de Naranja Cask Double Reifung – 298 Flaschen

Die neuesten Abfüllungen der Bimber Spirit of the Underground Collection sind ab dem 5. Juni über eine Verlosung direkt auf der The Spirit of the Underground-Website von Bimber erhältlich. UVP: £135 pro Flasche.