The Dalmore Rare Luminary 2024 Edition erzielt 117.400 $

Wie bei der Vorstellung dieser Abfüllung angekündigt, wurde ein Exemplar der The Dalmore Rare Luminary 2024 Edition bei Sotheby’s versteigert. Diese Abfüllung wurde gemeinsam mit dem schottischen Designmuseum V&A Dundee veröffentlicht. Sie besteht aus einem 49 Jahre alten The Dalmore Single Malt sowie einer bernsteinfarbenen Glasskulptur, die von Melodie Leung, Associate Director bei Zaha Hadid Architect, geschaffen wurde. Insgesamt gibt es nur drei Flaschen und zwei Skulpturen dieser Abfüllung. Das zweite komplette Set des The Dalmore Rare Luminary 2024 Edition wird in der Dalmore Distllery aufbewahrt.

The Dalmore Luminary – The Rare – 2024 Edition designed by Melodie Leung and her team at Zaha Hadid Architects (CNW Group/The Dalmore)

Bei Sotheby’s fand nun die Versteigerung statt, der Höchstbietende erhielt den Zuschlag für 117.400 $ (knapp 109.000 €). The Dalmore wird den gesamten Erlös des Zuschlagspreises von 95.277 $ (fast 88.000 €) an V&A Dundee spenden.