Dalmore mit neuer The Dalmore Distillery Select-Serie

Whyte & Mackay als Brennerei-Eigentümer kündigt die Einführung einer neuen Serie limitierter Abfüllungen aus seiner Dalmore Distillery an. Die ersten drei Abfüllungen der neuen Reihe The Dalmore Distillery Select sind The Dalmore Distillery Select Vintage Sherry Cask Finish, The Dalmore Distillery Select Amarone and Port Cask Finish und The Dalmore Distillery Select Vintage Calvados Finish. Die Single Malts reiften zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche, und anschließend in den jeweiligen Fässern weiter. Jeder der drei Whiskys hat seine natürliche Farbe, wird nicht kühlgefiltert und mit einem speziell ausgewählten Alkoholgehalt abgefüllt.

The Dalmore Distillery Select Vintage Sherry Cask Finish (52,8 % Alkoholgehalt) ist ein 15 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der 2009 destilliert wurde. Dieser reift in seltenen Vintage-Sherryfässern, die ausschließlich von González Byass, bezogen wurden. Limitiert auf 2736 Flaschen, UVP: £300 (etwas mehr als 350 € ).

The Dalmore Distillery Select Amarone and Port Cask Finish (45,8 % Alkoholgehalt) wurde 2007 destilliert, der 17 Jahre alte Single Malt Scotch Whisky reifte in Amarone- und Portweinfässern der besten italienischen und portugiesischen Weinhersteller. Limitiert auf 918 Flaschen, kostet der Malt £1000 (nicht ganz 1.200 €).

The Dalmore Distillery Select Vintage Calvados Finish (50,3 % ABV) ist 24 Jahre alt, wurde im Jahr 2000 destilliert und reifte in handverlesenen Calvados-Fässern des Hause Drouin aus Frankreich. Limitiert auf 383 Flaschen, die UVP liegt hier bei £5000 (nicht ganz 6000 €).

Die Abfüllungen der The Dalmore Distillery Select sind in Großbritannien exklusiv über die Website von The Dalmore sowie in den jetzt geöffneten Boutiquen von The Dalmore in Madrid (Spanien), Manila (Philippinen) und Phnom Penh (Kambodscha) erhältlich.