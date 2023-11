The Dalmore mit zwei neuen Abfüllungen innerhalb der Vintage Collection

Die Highland-Brennerei The Dalmore veröffentlicht auch in diesem Herbst innerhalb ihrer Vintage Collection mit The Dalmore 2005 Vintage und The Dalmore 2008 Vintage zwei neue und limitierte Abfüllungen.

The Dalmore Vintage 2008 lagerte in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Anschließend reifte er in handverlesenen Matusalem Sherry- und Pedro Ximénez Sherryfässern. The Dalmore Vintage 2008 bietet Aromen von Milchschokolade, Karamell, Mandarine und gemahlenem schwarzem Pfeffer. Am Gaumen erscheint Manukahonig, süßer Kakao, pochierte Äpfel und goldene Sultaninen. Zum Abschluss folgt Vanillecreme, Schokoladenbrioche, Navelina-Orange und eine leichte Zimtwärme. The Dalmore Vintage 2008 ist mit 45,8 % Vol, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt und trägt eine UVP von $225, etwa 210 €.

The Dalmore Vintage 2005 lagerte ebenfalls zunächst in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche, danach erfolgte auch hier eine weitere Reifung in in handverlesenen Matusalem Sherry- und Pedro Ximénez Sherryfässern. Dunkler Schokolade, gesalzenes Karamell, altes Leder und satte Orangen-Zitrusfrüchte zeigen sich in der nase. Es folgen volle Kakao-Noten, Blutorange, dunkle Früchte, Marzipan und saftiger Ingwerkuchen. Zum Abschluss erscheint Madagaskar-Vanille mit Sevilla-Orange, eine volle Nussnote und Schokolade, lang, trocken und komplex. The Dalmore Vintage 2005 kam mit 49,3 % Vol und ebenfalls ohne Färbung sowie Kühlfiltrierung in die Flaschen, die UVP ist hier $490, knapp 460 €.

The Dalmore 2008 Vintage und The Dalmore 2005 Vintage sind ab November weltweit im ausgewählten Einzelhandel erhältlich.