The Dalmore mit zwei neuen Vintage Abfüllungen

Die Highland-Brennerei The Dalmore veröffentlicht zum Ende des Jahres hin innerhalb ihrer Vintage-Kollektion mit The Dalmore 2003 Vintage und The Dalmore 2007 Vintage zwei neue und limitierte Abfüllungen.



The Dalmore 2003 Vintage hat einen Alkoholgehalt von 46,9 % vol. und erscheint mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von £350 (das wären etwas mehr als 400 €). Er soll Aromen von Manukahonig, dunklem Toffee und gereiften Vanilleschoten haben. Der Gaumen bietet Honig, Ahornsirup und gewürzte dunkle Früchte und endet mit englischer Marmelade und süßen Gewürzen.

The Dalmore 2007 Vintage, mit 46,5 % Vol. abgefüllt, hat eine unverbindliche Preisempfehlung von £150 (das wären knapp 175 €). In der Nase bietet der Malt Noten von Honig, frisch gebackenem Brioche und eisgekühltem Ingwerkuchen, die am Gaumen zu Orangenblütenhonig, Gewürzen und Mandarinen führen.

Die Abfüllungen werden ab Dezember in ausgewählten Verkaufsstellen weltweit erhältlich sein. Die britischen Shops Harvey Nichols, Master of Malt, Selfridges, The Whisky Exchange und The Whisky Shop werden im Artikel bei The spirit business explizit erwähnt.