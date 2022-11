Neu bei Kirsch Import: Simply Good Single Casks, der Dram zu Weihnachten und ein Englischer Single Malt mit andalusischen Aromen

Neben einfach guten Einzelfass-Abfüllungen aus Süßweinfässern stellt uns Kirsch Import in dieser Woche noch den Dram zu Wewihnachten vor. Wie bereits in den letzten Jahren, gibt es den ElsBurn Cosy Winter (es ist bereits der Achte!). Der limitierte Hercynian Single Malt reifte in First Fill Malaga Casks, Marsala Casks, Port Casks und Sherry Casks. Ebenfalls in Sherry Casks, genauer in einem Spanish Oak Oloroso Sherry Hogshead, lagerte der sechs Jahre alte English Single Malt Whisky der Cotswold Distillery, den Kirsch Import nach Deutschland bringt.

Hier alle weiteren Infos, die wir erhalten haben:

Einfach guter Whisky: Simply Good Single Casks aus Süßweinfässern

Guter Whisky muss weder kompliziert noch unendlich teuer sein. Das belegt u.a. unsere unabhängige Abfüllungsreihe Simply Good. Hier finden Sie hochwertige, authentische und solide Malt Whiskys aus Schottlands Regionen, modern-minimalistisch designt und zum fairen Preis.



Zu den Neuzugängen der Serie gehört der Deanston 10 y.o. Der weiche Single Malt aus der ehemaligen Baumwollspinnerei in den südlichen Highlands gewann im Ruby Port Barrique Noten von dunklen Früchten, altem Port und karamellisiertem Rohrzucker.

Als Single Malt ein Underdog: der Benrinnes 12 y.o. Im Refill Hogshead entwickelte der Speysider dunkle, intensive Noten von Brombeeren, Zartbitterschokolade und Pflaumen. Der Glenrothes 13 y.o. konnte seinen tendenziell leichten, fruchtigen Charakter in einem Second Fill Sherry Butt weiterentwickeln.

Deanston 10 y.o.

Simply Good Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Ruby Port Barrique

Fassnr. KI-0009

58,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 12 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr. KI-0010

56% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 13 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Sherry Butt

Fassnr. KI-0007

50,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Der Dram zu Wham und Weihnachten: Gemütliche Genussmomente mit ElsBurn Cosy Winter VIII

Last Christmas, we gave you a dram… Und das tun wir auch in diesem Jahr wieder: der ElsBurn Cosy Winter VIII wurde exklusiv für die Kunden von Kirsch Import abgefüllt. Der Hercynian Single Malt ist Weihnachtsmarkt in flüssig: Mit Rauchschinken und malziger Süße, Würze und Rosinen sowie dunkler Schokolade und Mandeln erinnert der winterliche Dram sensorisch an weihnachtliche Genuss-Highlights.



Cosy Winter verströmt Gemütlichkeit – ganz wie der Name verspricht. Für das warme Rotbraun der achten Exklusiv-Abfüllung ist eine Kombination aus Süd- und Süßweinfässern verantwortlich. Malaga-, Marsala-, Portwein- und Sherryfässer wählten die Harzer Brenner für ihren Winterwhisky aus. Für Lagerfeuer-Feeling haben sie diese mit „gently woodsmoked“, also leicht rauchigem Hercynian Single Malt befüllt. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Stärke von 52,3% vol. in 1.430 Flaschen abgefüllt.

ElsBurn Cosy Winter VIII – 2022 Release

Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Malaga Casks, Marsala Casks, Port Casks, Sherry Casks

1.430 Flaschen

52,3% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Englischer Single Malt trifft andalusische Aromen: Cotswolds Oloroso Sherry Single Cask

Unberührte Natur, verschlafene Cottages neben gemütlichen Pubs und Teestuben – die Cotswolds gelten als eine der schönsten Regionen Englands. Inmitten des hügeligen Postkarten-Idylls liegt die Cotswolds Distillery, 2014 im kleinen Dorf Shipston-on-Stour als erste vollumfängliche Destillerie der Region gegründet. Inspiriert von der atemberaubenden Landschaft, produziert die Brennerei aus lokaler, bodengemälzter Gerste naturbelassenen Whisky.



Exklusiv für die Kunden von Kirsch Import gönnte die Cotswolds Distillery ihrem fruchtig-komplexen Rohbrand eine besonders aromatische Reifezeit. Der Cotswolds 2016/2022 reifte in einem Hogshead aus spanischer Eiche, vorbelegt mit trockenem, nussigem Sherry vom Typ Oloroso. Die verlockend dunkle Einzelfassabfüllung floss mit 59,9% vol. Cask Strength direkt aus dem Fass in insgesamt 297 Flaschen.

Cotswolds 2016/2022

English Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

6 Jahre

Dest. 21/07/2016

Abgef. 28/09/2022

Herkunft: England, Cotswolds

Fasstyp: Spanish Oak Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr. 722

297 Flaschen

59,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert