Smokehead finisht Whisky in Tequila-Fässern

Die neue Abfüllung der Ian Macleod Distillers, in der Islay Single Malts unter der Marke Smokehead veröffentlicht werden, ist bereits schon einige Zeit bei hiesigen Händler zu finden. Doch erst heute finden wir auf The spirit business eine offizielle Vorstellung des Smokehead Tequila Cask Terminado.



Der unabhängige Abfüller und Whisky-Produzent setzt hierbei seine Praxis der ‚zeitgemäßer Veredelungsmethoden‘ fort, wie es heißt, und lässt seinen Single Malt Whisky in Tequila-Fässern finishen.

“Tequila Cask Terminado is more than a passion project for us. It’s an embodiment of everything Smokehead stands for. Rule-breaking, ‘pouring less boring’ and defiance.”