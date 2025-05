Die schottischen Ian MacLeod Distillers veröffentlichen ihren stark rauchigen Islay Single Malt Smokehead in einer limitierten fünfzehnjährigen Version. Smokehead 15 yo erscheint im deutschen Handel mit einer UVP von 74,90 Euro, alle weiteren Details sowie auch die Verkostungsnotizen in der Presseaussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Gealterter Totenkopf: Smokehead präsentiert limitierten Fünfzehnjährigen

Stuhr, 20.05.2025 Smokehead von den schottischen Ian MacLeod Distillers macht seinem Namen alle Ehre. Jetzt gibt es den stark rauchigen Islay Single Malt in einer limitierten fünfzehnjährigen Version – reifer, kräftiger und komplexer.

Bildnachweis: Kirsch Import

Eines steht fest: Von der Kult-Marke mit dem Totenkopf sollte sich nur abschrecken lassen, wer nicht auf Torf steht. Denn Fans schwerer Raucharomen kommen mit dem temperamentvollen Islay Single Malt Smokehead voll auf ihre Kosten. Das, ohne viel ausgeben zu müssen.

Kreiert wurde der kräftige Kult-Whisky von den Ian MacLeod Distillers. Das 1933 gegründete, schottische Familienunternehmen blickt auf vier Generationen Erfahrung in der Destillation, im Blending und in der Abfüllung von Spirituosen zurück. Zu den größten unabhängigen Abfüllern Schottlands gehörend, verfügen die Experten über fest etablierte Premium-Marken in den Kategorien schottischer Whisky, Gin- und Rum. Die Bestände an Single Malt von der Isle of Islay sind hervorragend. Für Smokehead vereint sich Whisky einer der Inselbrennereien zu Erlebnissen von Weltklasse.

Bildnachweis: Kirsch Import

Nach langer Zeit, aber auch nur für kurze Zeit, wächst die Reihe jetzt um eine neue Abfüllung mit Age Statement: Smokehead 15 y.o. bringt den klassischen Charakter der Rauch-Rebellen ins Glas – reifer, kräftiger und komplexer. Lagerfeuerrauch vereint sich dabei mit Rosmarin und Thymian, Torf mit Zitrusfrüchten und Vanille. Der Nachklang ist extralang und bringt Zitronenaromen zum Vorschein, von Gischt gepeitscht und von Rauch gezeichnet.

Smokehead 15 y.o.

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Kirsch Import

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

Alter: 15 Jahre

Alkoholgehalt: 43% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert

UVP: 74,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Dicht, ölig, phenolisch und salzig. Eingelegte Zitrone und mineralische Aromen gehen über zu gegrilltem Fisch und Kräuternoten von Rosmarin und Thymian, die im Lagerfeuer rösten.

Gaumen: Auf Asche- und Salznoten folgen weiche, süße Zitrusfrüchte, feines Vanilleeis und Gerste verwoben mit erdigem Torf, der die Hauptrolle spielt.

Nachklang: Der Torfrauch zieht sich durch einen langen Nachklang, der mit Zitronenschalen und Meeresgischt abschließt.

Über Smokehead / Ian MacLeod Distillers

Die Single Malt Marke Smokehead wurde 2006 von den schottischen Ian MacLeod Distillers geschaffen, denen sie bis heute gehört. Das 1933 gegründete Familienunternehmen verfügt über vier Generationen Erfahrung in der Destillation, im Blending und in der Abfüllung von Spirituosen. Als einer der größten Independent Bottler Schottlands gehören fest etablierte schottische Whisky-, Gin- und Rum-Marken zu dem innovativen Unternehmen. Darunter ist Smokehead der berühmt-berüchtigte Islay Rebell mit Totenkopf. Die hinter ihm stehende Philosophie besagt, dass Whisky mehr ist als nur ein Getränk: Er ist eine Erfahrung. In diesem Fall eine rauchig-torfige.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.