US-Zölle belasten Geschäftszahlen von Diageo jährlich mit 150 Millionen US-Dollar

Der Getränke-Konzern Diageo veröffentlichte gestern Morgen ein Update seiner Umsatzzahlen für das dritte Quartal (drei Monate bis zum 31. März 2025). Und wie zu erwarten, werden diese von den von US-Präsident Donald Trump verhängten 10-prozentigen Zölle auf britische und europäische Importe in die USA bestimmt.

Diageo erwartet, dass die US-Zölle sein Geschäft jährlich um rund 150 Millionen US-Dollar belasten werden. Im Februar kündigte das Unternehmen an, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen und Störungen der Zölle abzumildern. Hierzu gehören Preis- und Promotion-Management, Bestandsmanagement, Lieferkettenoptimierung und die Umverteilung von Investitionen. Diageo erklärte in seinem Handelsupdate:

“We expect that given the actions that we have in place already, before any pricing, we will be able to mitigate around half of this impact on operating profit on an ongoing basis.“

“Looking ahead, we will continue to work on measures to mitigate this impact further.”