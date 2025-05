Bushmills: Die milde Rebellion oder sanft gegen den Strom

Den Irish Whiskey im Allgemeinen, und sich selbst und ihre Single Malts, stellt uns die irische Brennerei Bushmills, die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt, in ihrer heutigen Presse-Aussendung vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die milde Rebellion oder sanft gegen den Strom: Was Bushmills anders macht – und warum gerade ein Single Malt hier so mild ist, dass er ideal für Einsteiger*innen ist

Copyright Bushmills

19. Mai 2025 Hamburg | Er ist milder als der rauchige Scotch, zugänglicher als der kantige Bourbon – und gleichzeitig geprägt durch eine tiefe Handwerkstradition: Irish Whiskey hat ein ganz eigenes, unverkennbares Profil. Besonders bei Bushmills, der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt, zeigt sich das bis heute im Glas. Während Blends oder Pot Still Whiskey in Irland traditionell stark vertreten waren, blieb man hier über Jahrhunderte dem Single Malt treu. Das Ergebnis: feine, elegante Whiskeys, die mit jedem Schluck zeigen, wie mild Tiefe sein kann. Qualitäten, die ihn besonders zugänglich machen – gerade auch für Einsteiger*innen.

Ein Stück Irland: Was Irish Whiskey ausmacht

Whisk(e)y gibt es heute in vielen Varianten – rund um den Globus. Doch einer der Ursprünge liegt in Irland. Bereits im Mittelalter brannten Mönche hier das „Aqua Vitae“, das Wasser des Lebens. Aus dem gälischen „Uisce Beatha“ entwickelte sich im Lauf der Zeit das Wort „Whiskey“. In Irland wird es traditionell mit „e“ geschrieben – ein bewusster Unterschied zu den schottischen Nachbarn, der sich im 19. Jahrhundert durchsetzte.

Copyright Bushmills

Irland hat dem Whiskey eine ganz eigene Handschrift gegeben. Das Markenzeichen: die dreifache Destillation. Sie entstand aus dem Wunsch nach besonders mildem, ausgewogenem Geschmack. Und sie prägt bis heute das Wesen des Irish Whiskeys – weich, zugänglich, mit sanfter Tiefe. Ein weiterer wichtiger Unterschied: Anders als in Schottland wird die Gerste üblicherweise nicht über offenem Feuer getrocknet. So entstehen elegante Whiskeys ohne Rauch, dafür mit feinen Malznoten und seidiger Struktur.

Von Pot Still bis Single Malt: die irische Vielfalt

Irish Whiskey ist kein Einheitsprodukt. Er umfasst eine breite Palette von Stilen – historisch gewachsen und geschmacklich klar unterscheidbar.

Pot Still Whiskey etwa ist eine typisch irische Spezialität. Er entstand im 18. Jahrhundert als Reaktion auf die britische Malzsteuer. Die Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste sorgt für würzige, cremige Aromen. Grain Whiskey hingegen wird oft aus Mais oder Weizen gebrannt. Er ist leichter, süßer und lässt sich gut in großen Mengen produzieren – die Basis für viele moderne Blends. Blended Whiskeys verbinden unterschiedliche Whiskeyarten und haben sich seit dem 20. Jahrhundert weltweit etabliert – zugänglich, vielseitig und allgemein beliebt.

Copyright Bushmills

Und dann gibt es noch den Single Malt – den reinen, aus gemälzter Gerste gebrannten Whiskey, der in nur einer Destillerie entsteht. Er steht für Komplexität und Tiefe. In Irland wird er selten hergestellt – mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Bushmills, die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie, produziert seit 1608 mit einer unbeirrbaren Konstanz einen ganz besonderen Irish Single Malt Whiskey.

Bushmills: 400 Jahre Konsequenz

Während viele irische Brennereien im Lauf der Geschichte auf Blends oder Pot Still umstiegen, blieb Bushmills seinem Weg treu: 100 Prozent gemälzte Gerste, dreifach destilliert – ein reiner Single Malt, seit über 400 Jahren. Damit ist Bushmills nicht nur die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt, sondern auch eine, die Tradition nicht konserviert, sondern lebendig hält. Diese Haltung ist spürbar – im Stil, im Handwerk, im Geschmack. Bushmills-Whiskeys sind mild, komplex und dennoch leicht zugänglich. Gerade deshalb eignen sie sich auch hervorragend für alle, die sich zum ersten Mal an irischen Whiskey herantasten wollen.

Copyright Bushmills

Zeit, Wissen und ein Fluss

Der Fluss River Bush, der durch das Gelände der Destillerie fließt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Whiskeys. Er liefert das Wasser, das Bushmills seine Weichheit verleiht. Ebenso prägend: das handwerkliche Wissen, das hier über Generationen weitergegeben wird. Viele Mitarbeitende sind seit Jahrzehnten dabei – manche Familien sogar über mehrere Generationen hinweg. Ein weiterer Schlüssel zur Qualität liegt im Holz. Jedes Fass wird sorgfältig ausgewählt – nicht nur für Standardreifung, sondern auch für spezielle Finishes. Dazu gehören Kooperationen mit Partnern auf der ganzen Welt, etwa für Fässer, die zuvor Wermut, Barolo oder Banyuls enthielten. So entstehen komplexe Aromenschichten, die jedem Whiskey eine eigene Handschrift verleihen.

Copyright Bushmills

Erfahrung in jedem Tropfen

Ob der fruchtig-sanfte 10 Year Old, der komplexe 21 Year Old oder der luxuriöse 46 Year Old „Secrets of the River Bush“ – jede Abfüllung erzählt von Geduld, Tiefe und handwerklichem Feingefühl. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt in jedem Glas den Einfluss des Fasses, der Reife und der langen Tradition.

Copyright Bushmills

Für den Einstieg besonders geeignet: der 10 Year Old Single Malt Irish Whiskey (UVP 32,95 €) oder die spannende Neuheit – der 12 Year Old (UVP 45 €). Beide erhältlich im Handel oder online auf amazon.de sowie über www.club-of-spirits.de.