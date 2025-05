International Beverage schließen Bau neuer ware houses ab

International Beverage, die Mutterfirma von Inver House Distillers und somit auch der schottischen Brennereien wie Pulteney, Balblair, Knockdhu, Speyburn und Balmenach, hat den Bau von sechs neuen Lagerhallen am schottischen Hauptsitz in Airdrie abschließen können. Das umfangreiche Erweiterungsprogramm, deren Investition £7 Millionen beträgt, dauerte 15 Monate. Dank der sechs neuen Lagerhallen erhöht International Beverage die Kapazität um 60.000 Fässer, sodass der Standort nun insgesamt rund 700.000 Fässer lagern kann. Bereits 2014 kündigte Inver House Distillers die Erweiterung ihres Standortes an (wir berichteten.)

Die Lagerhallen befinden sich im Osten des Geländes, sind jeweils 900 Quadratmeter groß und wurden nach höchsten technischen, produktionstechnischen und sicherheitstechnischen Standards in Stahlrahmenbauweise errichtet. Das Design umfasst außerdem ein vollflächiges Entwässerungssystem sowie hochmoderne Videoüberwachungs- und Alarmsysteme.

Die neuen Lagerhallen sind Teil einer unternehmensweiten Modernisierung der Lager- und Logistikkapazitäten. Sie bieten dringend benötigten zusätzlichen Reiferaum für Spirituosen aus den fünf schottischen Whisky-Destillerien von International Beverage und unterstützt die langfristigen globalen Wachstumspläne des Unternehmens für sein Premium-Spirituosenportfolio. Zu diesem gehören neben den Single Malt Whiskys Old Pulteney, Speyburn, Balblair und anCnoc auch der Blended Scotch Whisky Hankey Bannister, Caorunn Gin und Phraya Rum.