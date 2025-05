Ian Macleod Distillers stellen Tamdhu 21 yo vor

Die familiengeführten Spirituosen-Produzenten Ian Macleod Distillers stellen eine neue Abfüllung ihre Destillerie Tamdhu vor, die sich bereits ankündigte. Tamdhu 21 Year Old reifte, wie alle Whiskys der Speyside-Brennerei, vollständig in Oloroso-Sherry-Fässern. Die Eiche, aus der die Fässer gefertigt werden, stammt aus Spanien und Nordamerika. Alle Fässer werden in den Familienböttchereien und Bodegas von Jerez hergestellt.

Tasting Notes

On the nose: Sherried oak with chocolate, sultanas, velvety toffee and warm cinnamon porridge oats rounded out with a hint of mocha and marzipan.

On the palate: Christmas cake notes of plump, sherry-soaked raisins, candied oranges, and gentle oak aromas.

Finish: a long, smooth finish with waves of oak and warm spices giving way to rich, syrupy fruits.

Tamdhu 21 Year Old ist mit 47,5 % vol. und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt. Eine limitierte Abfüllung wird jährlich erscheinen. Die aktuelle Edition erhält einen empfohlenen Verkaufspreis von £299 (was etwa 355 € wären), und ist im renommierten Fachhandel weltweit, wie es heißt, und über www.tamdhu.com erhältlich.