TTB-Neuheiten: Laphroaig Elements L3.0, Ledaig Hebridean Moon, Tamdhu 21 yo

Auch in dieser Woche finden sich wieder neue Einträge in die us-amerikanische TTB-Datenbank, die auf bald erscheinende Abfüllungen hindeuten. Unsere neuesten Funde sind drei schottische Single Malts aus den Regionen Islay, Islands und aus der Speyside. Im Detail:

Wie zu erwarten war, setzt die Islay-Destillerie Laphroaig ihre Reihe Elements fort. In dieser stellt die Brennerei die Resultate ihrer kleinen Experimente in der Whisky-Herstellung vor. Der nächste Teil heißt Laphroaig Elements L3.0, die Brennerei setzte für diesen Whisky in ihrem Kiln eine höhere Temperatur ein. Diese Limited Edition kommt mit 59,6 % Vol. in Fassstärke in die Flaschen, deren Label so aussehen:

Ledaig Hebridean Moon heißt die Abfüllung der Torbermory Distillery, die sich laut eines Eintrages in die us-amerikanische TTB-Datenbank ankündigt. Der 10 Jahre getorfte Single Malt reifte in Bourbon Casks, und kam mit 58,8 % Vol. in Fassstärke in die Flaschen. Hier die Etiketten:

Gereift in Sherry Oak Casks und mit einem Alter von 21 Jahren, so stellt sich ein neues Bottling der Speyside-Brennerei Tamdhu dar. Als Special Batch und Limited Release wird Tamdhu 21 yo ohne Färbung und Kühlfiltrierung, sowie mit 47,5 % Vol. abgefüllt. Und mit diesem Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.