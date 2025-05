Soeben erschienen: Laphroaig Elements 3.0 – entstanden aus einem unerwarteten Torffeuer

Laphroaig, die ikonische Islay-Brennerei im Süden der Whiskyinsel, setzt seine erfolgreiche und geschätzte Serie fort: Mit dem Laphroaig Elements 3.0 präsentiert die Destillerie ein Resultat eines nicht geplanten Torffeuers im Trockenofen der Brennerei, das die Temperatur des Darrens des getorften Malzes erhöhte. So entstanden zu reichhaltigen Torfaromen auch Noten von Schokolade und geröstetem Karamell.

Angeboten wird der Laphroaig Elements 3.0 in Fassstärke von 55,3% vol. Alkoholstärke und mit einem UVP von 172,90 Euro.

Was es sonst noch über diese spannende Fortsetzung der Elements-Serie zu sagen gibt, finden Sie nachstehend in der Aussendung, die wir soeben erhalten haben:

LAPHROAIG PRÄSENTIERT EINE NEUE EDITION DER EXPERIMENTELLEN ELEMENTS-SERIE, INSPIRIERT VON EINEM UNGEPLANTEN VORFALL IN DER DESTILLERIE

Elements 3.0 zeigt die überraschenden Auswirkungen von Torffeuer auf den Whisky Geschmack und erweitert die Grenzen des unverwechselbaren Charakters von Laphroaig

Frankfurt am Main, 07. Mai 2025 – Laphroaig stellt die dritte Veröffentlichung seiner bahnbrechenden Elements-Serie vor, eine Sammlung kühner Whiskys, die mit Aspekten der Produktionstechnik experimentieren. Elements 3.0 ist ein Single Malt, der die überraschenden Geschmackseinflüsse eines außergewöhnlichen Ereignisses in der Laphroaig-Destillerie zeigt. Entstanden aus einem unerwarteten Torffeuer im Trockenofen der Mälzerei, wurde Elements 3.0 von dem Gerstenmalz destilliert, das sich zu diesem Zeitpunkt auf dem darüberliegenden Darrenboden befand und welches somit einer längeren Trocknung mit einer höheren Temperatur unterzogen wurde. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger und markanter Whisky mit kräftigem Rauch- und Torfcharakter gepaart mit Noten von Schokolade und geröstetem Karamell.

Bekannt für seinen innovativen Ansatz in der Whiskyherstellung veranschaulicht die Elements-Serie, wie kleine Änderungen in der Produktion neue Tiefe in das Endprodukt bringen können. Die dritte Veröffentlichung in der Serie setzt diese Tradition fort, nach dem Erfolg von Elements 1.0 im Jahr 2023 und dem vielfach preisgekrönten1 Elements 2.0 im Jahr 2024, die jeweils mit Veränderungen in der Würze, Maische und der Verwendung von 100% Islay-Malt (Elements 1.0) und einer längeren Gärung (Elements 2.0) experimentiert haben.

George Campbell, Destillerie-Manager von Laphroaig, kommentierte:

„Unsere Elements-Serie konzentriert sich darauf, die Grenzen der traditionellen Whiskyherstellung zu erweitern und dabei den markanten Charakter zu bewahren, der Laphroaig ausmacht. Der Zeitraum unerwarteter Hitze in unserer Darre bot eine einzigartige Gelegenheit, zu untersuchen, wie ein solches Ereignis das Aroma des ikonischen Whiskys von Islay beeinflussen könnte. Elements 3.0 fügt unserer vielfach ausgezeichneten Reihe eine aufregende neue Wendung hinzu, und ich bin gespannt, was unsere Freunde von dieser neuesten Ergänzung halten.“

Sarah Dowling, Lead Whisky Maker bei Laphroaig, fügte hinzu:

„Durch die Elements-Serie konnten wir experimentieren und einen tieferen Einblick in die vielen Variablen gewinnen, die zum reichen und charaktervollen Profil von Laphroaig beitragen. Unsere dritte Veröffentlichung ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Innovation in der Destillerie zu erfreulichen Entdeckungen führen kann, die unser Verständnis der Herkunft spezifischer Geschmacksverbindungen erweitern. Elements 3.0 bietet nicht nur eine neue Möglichkeit, den kräftigen und markanten Geschmack von Laphroaig zu erleben, sondern untersucht auch Aspekte, die den rauchigen Geschmack beeinflussen, was ihn zu einem Muss für Whisky-Entdecker und -Liebhaber macht.“

Jede Veröffentlichung in der Elements-Serie ist so konzipiert, dass sie die spezifischen Experimente hinter ihrer Kreation hervorhebt, mit Verpackungen, die auf die Experimente und die daran beteiligten Personen hinweisen und einen einzigartigen Einblick in die Magie des Whisky-Herstellungsprozesses bieten.

Laphroaig Elements 3.0 ist ab sofort exklusiv zur Vorbestellung auf Laphroaig.com sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 172,90 €.

Tasting Note:

Abfüllung: 55,3% ABV

Aroma: Holzkohle, Schokolade und Gewürze. Stark-schwelende und verkohlte Torfnoten geschichtet mit einer maritim-salzigen Brandung. Süß und zitrusartig, mit Vanille, Zitronenschale und Buttertoffee. Ein Hauch von Zimtwürze, Pflaumen und Datteln wirken anziehend und laden zum ersten Schluck ein.

Geschmack: Ein tosend-intensiver Torfcharakter, der prickelnd und wärmend den Mundraum einnimmt, bevor er sich mit Noten von gerösteten Kakaobohnen und dunkler Bitterschokolade vermischt. Sobald der reichhaltige phenole Charakter langsam abklingt, zeigt sich eine pikante Fruchtigkeit und präsentiert Noten von Brombeere, Pflaume und Stachelbeere, gefolgt von einer genussvollen Crème Brûlée.

Nachgang: Nachhaltig und trocken mit verlängerten Noten von Atlantik, Leder und rußigen Kaminrauch.

Über Laphroaig® Whisky

Laphroaig ist der meistverkaufte Islay-Single-Malt weltweit und ein Synonym für diese berühmte Whisky-Region. Laphroaig wurde 1815 von den Brüdern Johnston gegründet und ist seinem kühnen Geschmack und unverwechselbaren Charakter seit über 200 Jahren treu geblieben. Heute gehört Laphroaig zu den wenigen Brennereien, die ihren Whisky weiterhin mit traditionellen Techniken wie dem Bodenmälzen der Gerste und dem

„Kalträucherverfahren“ herstellen, um den charakteristischen Rauchgeschmack zu erzeugen. 1994 wurde Laphroaig von König Charles (damals noch Prinz Charles) die Ehre eines Royal Warrants zuteil, einer Auszeichnung, die Unternehmen verliehen wird, die regelmäßig Waren oder Dienstleistungen an den Königshof liefern. Dieses Engagement für Qualität und Tradition hat Laphroaig eine treue Fangemeinde eingebracht – die

„Friends of Laphroaig“, eine weltweite Gemeinschaft von Whisky-Liebhaber:innen aus über 170 Ländern.

Über Suntory Global Spirits

„Inspire the brilliance of life“ ist das Ziel von Suntory Global Spirits, eines der weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen, durch das Schaffen intensiver Erlebnisse für Menschen, im Einklang mit der Natur. Suntory Global Spirits ist bekannt für die hohe Kunst in der Herstellung von Premium-Whisk(e)ys wie Jim Beam® und Maker’s Mark®, japanischen Whiskys wie Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki sowie von namhaften schottischen Whiskys wie Laphroaig® und Bowmore®. Das Unternehmen produziert außerdem relevante Brands wie Tres Generaciones® und El Tesoro® Tequila, Roku™ und Sipsmith® Gin und ist mit Marken wie -196™ (minus one-nine-six) und On The Rocks™ Premium Cocktails im Segment der Ready-to-Drink-Cocktails weltweit bekannt.

Als globales Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen Kernwerten Growing for Good, Yatte Minahare und Giving Back to Society angetrieben. Die Proof Positive Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinschaft zu haben. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter www.suntoryglobalspirits.com und www.drinksmart.com .

1 Top 20 Most Exciting Whiskies 2024 by Whisky Advocate: #1 Whisky of the Year 2025 Whiskey Wash Awards – Gold Medal