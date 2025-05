Neu in UK: Glen Grant 30yo – die älteste permanente Abfüllung der Speyside-Brennerei

Nachdem wir im Juni 2024 die Glasshouse Collection von Glen Grant vorstellten, mit unter anderem den ältesten regelmäßig abgefüllten Glen Grant, dem Glen Grant 30yo, stellte sich nach einiger Zeit die Frage, wo dieser 30 Jahre alte Glen Grant (der an die 2.800 Euro kosten sollte) denn bliebe. Bis heute konnten wir keine definitive Antwort auf diese Frage geben, aber jetzt können wir: Er wird dieser Tage veröffentlicht, und zwar zunächst einmal in UK, und zu dem bereits vor einem Jahr angekündigten Preis.

Die Glasshouse Collection soll mit den Abfüllungen das Licht des Tages in verschiedenen Phasen einfangen – für den Glen Grant 30yo hat man sich als Analogie die Dämmerung und das Mondlicht ausgesucht. Was die Presseaussendung damals über den Glen Grant 30yo sagte, das zitieren wir hier gerne nochmals für Sie:

Wenn die Dämmerung über uns hereinbricht, befinden wir uns im Glashaus, das in Mondlicht getaucht ist, ruhig und doch lebendig in der Bewegung von Licht und Schatten. In diesem Moment entdecken wir The Glen Grant 30 Jahre alt, selten und exquisit mit einem Bouquet von reichen, komplexen, eichenhaltigen Tönen und einem tiefen, unverwechselbaren Abgang. Nach dreißig Jahren Reifung entfaltet sich dieser seltene und eindrucksvolle Whisky mit vielschichtigen Eichenholznoten, die mit einem Hauch von Nektarine, Honig und Trockenfrüchten verwoben sind und ein Gefühl von zeitlosem Genuss hervorrufen. Jeder Schluck offenbart die Tiefe seiner Reife: Aromen von Demerara-Zucker und eine samtige Cremigkeit tanzen auf dem Gaumen und führen zu einem unwiderstehlich süßen und fruchtigen Abgang, der lange anhält und Lust auf mehr macht. Abgefüllt mit 48 % ABV, natürlich in der Farbe und nicht kühlgefiltert, begrüßt der 30 Jahre alte Whisky die kühlen Töne des Mondlichts, das über das Glashaus fällt.