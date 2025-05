Fünf neue Abos mit einem Twist und jeweils einem klaren Thema – mit diesem Angebot geht Simple Sample einen Schritt über das Übliche hinaus und will Whiskyfreunden eine einfache, aber doch fokussierte Möglichkeit geben, monatlich Neues zu entdecken. Mit der Konzentration auf bestimmte Themen soll das Angebot besser auf die Wünsche der potentiellen Abonnenten abgestimmt werden – und ihnen damit ein besseres und befriedigenderes Erlebnis bieten.

Die fünf Abo-Modelle bedienen dabei ganz unterschiedliche Interessenslagen – schauen Sie selbst, vielleicht ist da was für Sie dabei:

Simple Sample startet 5 ganz besondere Abos, nichts von der Stange!

Willkommen bei Simple Sample – deinem Tor zu außergewöhnlichen Whisky-Abenteuern. Jeden Monat bieten wir dir fünf einzigartige Abos, die deine Sinne herausfordern, deinen Gaumen überraschen und deine Whisky-Leidenschaft auf völlig neue Art entfachen. Egal, ob du leidenschaftlicher Kenner bist oder neugieriger Einsteiger – hier findest du das passende Erlebnis für deinen Geschmack.

Unsere Abos bieten dir jeden Monat ein neues, überraschendes Whisky-Erlebnis. Zu fairen Preisen von 14,90 € bis 18,90 € erhältst du exklusive Proben, Hintergrundwissen und Zugang zu einer leidenschaftlichen Community.

Entdecke neue Aromen, lerne faszinierende Destillerien kennen und genieße Whisky mit allen Sinnen.

Bist du bereit für dein Whisky-Abenteuer?

Wähle jetzt dein Abo aus oder probiere dich Monat für Monat durch alle Varianten – ganz, wie du möchtest!

Unsere besonderen Abos im Detail – WICHTIG! Auf den jeweiligen Produktseiten detailliertere Infos:

Distillery Deep Dive – Die Whisky-Expedition für Zuhause

Entdecke jeden Monat die Geheimnisse legendärer Brennereien – bequem in deinen eigenen vier Wänden. Das Distillery Deep Dive-Abo bietet dir monatlich 3 bis 4 exklusive Whisky-Proben (je 2 cl) einer ausgewählten Destillerie. Ob GlenDronach, Kilchoman oder Benromach – erlebe die Vielfalt von mild bis kräftig und entdecke blind verkostend deinen persönlichen Favoriten.

Zu jeder Destillerie erhältst du Zugang zu einem umfangreichen Online-Mitgliederbereich mit Hintergrundgeschichten, exklusiven Interviews, Bildern und Videos, die dir tiefergehende Einblicke in Herkunft und Handwerk bieten.

In der Community kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Verkostungsnotizen teilen und gemeinsam rätseln, welche Whiskys sich hinter den anonymisierten Proben verbergen. Eine lebendige Gemeinschaft erwartet dich, in der du deine Whisky-Leidenschaft mit anderen Enthusiasten teilen kannst.

Das erhältst du jeden Monat:

3–4 Blindverkostungsproben à 2 cl einer Brennerei

Zugang zu digitalem Insider-Wissen (Interviews, Videos, Hintergrundinfos)

Teilnahme an einer aktiven Whisky-Community

Preis: 18,90 € pro Monat (monatlich kündbar)

Starte deine Expedition in die Whisky-Welt und entdecke neue Lieblingsdrams – tiefgründig, genussvoll und voller Spannung.

Whisky Fight Club – Lass die Whiskys antreten!

Drei geheimnisvolle Whisky-Proben, ein Blindverkostungs-Abenteuer und du entscheidest, welcher Whisky gewinnt. Monat für Monat erhältst du drei exklusive Premium-Whisky-Proben à 2 cl – neutral nummeriert, ohne Etikett. Konzentriere dich ganz auf Aromen, Geschmack und Abgang, und finde unbeeinflusst deinen persönlichen Champion.

Im geschützten Mitgliederbereich erfährst du nach der Bewertung, welche Whiskys du verkostet hast. Aus den Bewertungen aller Mitglieder entsteht monatlich eine spannende Liga-Tabelle, in der die Brennereien um die Spitzenposition kämpfen.

In der exklusiven Community kannst du deine Eindrücke mit Gleichgesinnten teilen, gemeinsam rätseln und deine Leidenschaft für Whisky vertiefen.

Was dich monatlich erwartet:

3 hochwertige Whisky-Proben (je 2 cl) zur Blindverkostung

Spannende Bewertung in den Kategorien Nase, Geschmack, Abgang

Monatssieger und laufende Liga-Tabelle

Zugang zur exklusiven Mitglieder-Community

Preis: 14,90 € pro Monat (monatlich kündbar)

Steig ein in den Whisky Fight Club und finde heraus, welcher Whisky dein neuer Favorit wird – Monat für Monat ein neues Erlebnis für deine Sinne.

Flavor Hunter – Deine monatliche Aroma-Jagd

Entdecke jeden Monat neue Whisky-Aromen mit dem Flavor Hunter Abo. Monatlich erhältst du drei ausgewählte Whisky-Proben (je 2 cl), die ein gemeinsames Aroma-Thema teilen – von fruchtigen Noten über rauchigen Torf bis hin zu blumigen Akzenten.

Unsere sorgfältig ausgewählten Whiskys stammen von namhaften Destillerien und verschiedenen Fassreifungen. So lernst du die Vielfalt bekannter Whiskys neu kennen, ohne ganze Flaschen kaufen zu müssen.

Im exklusiven Mitgliederbereich kannst du dich mit anderen Genießern austauschen und deine Verkostungs-Erlebnisse teilen. Ein mitgelieferter Verkostungsleitfaden hilft dir, deine Sensorik zu schärfen und die versteckten Aromen bewusster wahrzunehmen.

Das bietet dir Flavor Hunter monatlich:

3 Whisky-Miniaturen (je 2 cl) zu einem wechselnden Aroma-Schwerpunkt

Handverlesene, hochwertige Whiskys

Praktischer Verkostungsleitfaden

Zugang zur exklusiven Community

Preis: 14,90 € pro Monat (monatlich kündbar)

Werde zum Aroma-Jäger und erlebe jeden Monat neue Geschmackserlebnisse – spannend, vielseitig und genussvoll.

Whisky Krimi – Verkoste, rätsle und löse den Fall

Mit dem Whisky Krimi-Abo wirst du jeden Monat zum Whisky-Detektiv: Drei geheimnisvolle Whisky-Proben (je 2 cl), blind abgefüllt, laden dich zum spannenden Rätselspiel ein. Begleitet werden die Proben von einer exklusiven, atmosphärischen Krimi-Kurzgeschichte voller versteckter Hinweise auf die Whiskys.

Schritt für Schritt liest du die Geschichte, verkostest die Whiskys, kombinierst sensorische Eindrücke mit literarischen Hinweisen und löst das Rätsel im geschützten Online-Mitgliederbereich. Nach der Auflösung erfährst du die Identität der Whiskys und erhältst Hintergrundinfos zu jeder Probe.

In der exklusiven Community kannst du dich mit anderen Whisky-Detektiven austauschen und gemeinsam rätseln. Deine Erfolge werden in einer Ermittler-Liga gewürdigt, in der du spielerisch deinen Spürsinn mit anderen Mitgliedern messen kannst.

Jeden Monat bekommst du:

3 mysteriöse Whisky-Proben (je 2 cl) zur Blindverkostung

Exklusive Whisky-Krimi-Kurzgeschichte mit versteckten Hinweisen

Zugang zum Mitgliederbereich für Tipps, Austausch und Rätsellösungen

Teilnahme an der Liga der Whisky-Ermittler

Preis: 14,90 € pro Monat (monatlich kündbar)

Starte dein Whisky-Krimi-Abenteuer – Geschmack, Spannung und Genuss garantiert!

Blind Tasting Adventure – Das geheime Geschmackserlebnis

Jeden Monat erwartet dich mit dem Blind Tasting Adventure ein spannendes Whisky-Erlebnis: Drei Premium-Whisky-Proben (je 2 cl), anonymisiert und neutral etikettiert, laden dich zur puren Sinnesreise ein. Ohne Vorwissen konzentrierst du dich voll auf Aroma, Geschmack und Abgang – ganz ohne Vorurteile.

Nach jeder Verkostung gibst du online deine Vermutungen zu Herkunft, Destillerie, Alter, Fassart und Alkoholgehalt ab. Die Auflösung mit detaillierten Hintergrundinfos erfolgt im exklusiven Mitgliederbereich. Deine korrekten Tipps werden in einer Liga der Whisky-Experten gewürdigt.

In der exklusiven Community tauscht du dich mit Gleichgesinnten aus, teilst Erfahrungen und feierst gemeinsame Erfolge.

Das erhältst du monatlich:

3 hochwertige Whisky-Proben (je 2 cl) zur Blindverkostung

Möglichkeit, Herkunft und Details spielerisch zu erraten

Zugang zur detaillierten Auflösung im Mitgliederbereich

Teilnahme an der Whisky-Experten-Liga und Community

Preis: 14,90 € pro Monat (monatlich kündbar)

Starte dein persönliches Blind Tasting Adventure und entdecke neue Lieblingswhiskys – jeden Monat ein Überraschungsmoment!

Mach deinen Whisky-Genuss zu etwas Besonderem – einfach, flexibel, faszinierend. Starte jetzt mit deinen Abos!