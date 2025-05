Aberfeldy Distillery mit neuer Abfüllung zum 25-jährigen Jubiläum des Besucherzentrums

Die zu Bacardi gehörende Dewar’s Aberfeldy Distillery kann 2025 das 25-jährige Jubiläum ihres Besucherzentrums feiern (das in diesem Jahr um die Whisky Explorer Experience und im vergangen Jahr um die Warehouse Experience erweitert wurde). Zu diesem Anlass erscheint, Teil der Exceptional Cask Series, die Abfüllung Aberfeldy 22-year-old Oloroso Sherry Cask Finish.

Die neue Edition wurde in Sherryfässern aus Jerez, Spanien, gefinished, und soll Noten von Obstgartenfrüchten, saftiger Birne und karamellisierten Äpfeln, begleitet von Vanille, Heidehonig, gerösteter Eiche und Nelke, präsentieren.

Stephanie Macleod, Malt Master bei Aberfeldy, über diesen Whisky:

“With finishing, the goal is always to complement, never mask, the whisky’s inherent qualities.“

“For this 22-year-old, we monitored the cask development carefully to ensure the oloroso influence provided depth, warmth, and additional layers of fruit and spice. It felt like the perfect way to mark 25 years of welcoming visitors to the distillery, by sharing a whisky that reflects the character and craft we’ve become known for.”