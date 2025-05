TTB-Neuheit: The Macallan Distil Your World Paris

Mit ihrer Reihe Distil Your World führt uns die Speyside-Brennerei The Macallan, nach London, New York, Mexiko und Hongkong, demnächst nach Paris. Auch die fünfte Ausgabe dieser Reihe entstand in Zusammenarbeit mit den Brüdern Roca, den Eigentümern des 3-Sterne-Restaurant El Celler de Can Roca im spanischen Girona, unter der Leitung von Master Whisky Maker Kirsteen Campbell. Für Macallan Distil Your World Paris kamen Sherry seasoned casks, Bourbon casks und Cognac oak casks zum Einsatz, und dies sei, wie die Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) schreiben, für die Speyside-Brennerei eine Premiere. Einen großen französischen Einfluss in Form von Croissant- und Brioche-Aromen finden wir dann auch bei den Tasting Notes, die das Back-Label präsentiert:

Official Tasting Notes

Aroma: Freshly baked almond croissants and a perfumed rose aroma lead to sweet nectarines in syrup, followed by sandalwood and gentle notes of vanilla pods.

Taste: Rich buttered pastry and brioche with the sweetness of sugared almonds. A fruity burst of peach melba evolves, with creamy mille feuille and soft toasted oak.

Finish: Gentle spices and warm oak build, to provide a sophisticated lingering finish.

The Macallan Distil Your World Paris erscheint mit einem Alkoholgehalt von 47,2 % Vol, und die Etiketten sehen so aus: