Malcolm Leask verlässt International Beverage

Vor kurzem haben wir noch darüber berichtet, dass Malcolm Leask, der Managing Director von International Beverage (Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn), eine Tarifvereinbarung mit der Gewerkschaft GSD für Mitarbeiter einiger Arbeitsbereiche geschlossen hat und damit einen schwelenden Tarifstreit zumindest beruhige konnte. Nun berichtet The Spirits Business, dass Leask das Unternehmen mit unbekanntem Ziel verlässt – nach fast 30 Jahren Tätigkeit.

Als Managing Director war er vor drei Jahren angetreten und hat laut International Beverage’s Human Ressources Director Sam Kirk viel zum Erfolg des Unternehmens beigetragen:

“Malcolm has contributed significantly to our business over the past three decades, applying his skills and commitment to developing our brands internationally. We thank him for his efforts, and he leaves our brands well positioned for the future. We wish him success in the next stage of his career.”

Ab Oktober wird ein Führungsteam für die Strategie für globales Wachstum des Unternehmens übernehmen: Fiona Kennie wird die Position des Gobal Marketing Director übernehmen (sie leitete seit letzem Jahr das Marketing für das Scotch-Portfolio), und wird mit Alan Mitchell, Operations Director für das Geschäft mit Scotch Whisky zusammenarbeiten. Desiree Reid, sie ist Mitbegründerin der neuseeländischen Cardrona Distillery, avanciert zum Global Sales Director und wird durch CFO Henry Caulton als Managing Director der Brennerei ersetzt.