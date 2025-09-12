Inver House Distillers macht Deal für Tarifverträge mit Gewerkschaft

Der lange Arbeitskampf bei Inver House Distillers hat nun ein vorläufiges Ende gefunden. Laut einem Artikel in The Spirits Business hat man sich mit der Gewerkschaft GMB Scotland darauf geeinigt, für einen Teil des Produktionsteams Tarifverträge einzuführen.

Die Gewerkschaft GMB Scotland vertritt 14% der insgesamt 321 Beschäftigten von Inver Hous Distillers in Großbritannien, das sind 45 Angestellt und Arbeiter. Für diese, im Speziellen für Lagerarbeiter, Brennereiarbeiter und Sicherheitskräfte am Hauptsitz des Unternehmens in Airdrie sowie in zwei Brennereien, in denen die Gewerkschaftsmitgliedschaft am Höchsten ist, kann es eine kollektive Vertretung in Gehaltsverhandlungen durch die Gewerkschaft geben.

Die Gewerkschaftsmitglieder waren ab März in den verschiedenen Standorten in Arbeitskämpfe verwickelt gewesen (unseren ersten Artikel dazu finden Sie hier) – nun hat man ein Rahmenwerk geschaffen, um diese Differenzen in Zukunft einfacher lösen zu können.

Malcom Leask, der Managing Director von Inver House Distillers, sagte dazu:

“During recent talks, we explored the topic of collective bargaining to decide whether or not it would be right for our business. While the system we had in place served our people well for many years, there was a wish to evolve and introduce more formal collective bargaining units among some of our production teams. “We welcomed their views and made changes that I’m pleased to say were mutually agreeable with our colleagues and union associates. This positive and proactive action reinforces our commitment to taking decisions that are in the best interests of our people, as we build our business for the future.”

Zu Inver House Distillers gehören die Destillerien Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn, letztere finden Sie auf unserem Titelbild zum Artikel.