Neu: Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert „Meisterstück“ Whisky No. 3 – Roggenwhisky im Sauternes-Fass veredelt

Neues aus Deutschland, das mittlerweile Schottland bei der Anzahl der Whiskybrennereien überholt hat: Die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei veröffentlicht ihren dritten „Meisterstück“ Whisky, einen auf 1200 Flaschen limitierten, zehn Jahre alten Roggenwhisky mit einem Sauternesfass-Finish. Bis zum 16. Oktober muss man sich noch gedulden, aber dann ist es soweit: Der Whisky ist ab dann in der Brennerei im Harz und im Onlineshop www.traditionsbrennerei.de erhältlich, zum Preis von 69,00 Euro für die 0,7l-Flasche.

Wie er schmeckt, und was er für eine Geschichte hat, das lesen Sie untenstehend:

NEU: Roggen-Whisky – im Eichenholz gereift, im Sauternes-Fass veredelt

Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert „Meisterstück“ Whisky No. 3

Die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert ihr drittes „Meisterstück“: Das edle Finish erhielt der Roggen-Whisky, der zehn Jahre im Eichenholz-Fass lagerte, im Sauternes-Fass. Ab dem 16. Oktober ist dieser ganz besondere Whisky erhältlich. Die Anzahl ist auf 1.200 Flaschen limitiert.

Gutes braucht seine Zeit. Deshalb reifte das dritte „Meisterstück“ der Korn-Spezialistinnen und -Spezialisten aus Nordhausen auch ganze zehn Jahre im Eichenholz und entwickelte dort seine ganz eigene, unvergleichlich roggenechte und runde Charakteristik. Sein Finish erhielt der Roggen-Whisky in ausgesuchten Sauternes-Fässern. Die Vorbelegung mit Sauternes, einem weltbekannten edelsüßen Weißwein, sorgt für fruchtige Aromen sowohl im Geruch als auch im Geschmack, der weich und mild ist. Der Whisky entfaltet in der Nase Aromen von Trockenfrüchten wie Aprikose, Quitte und Ananas sowie einem Hauch von Marzipan.

Früchte dominieren auch geschmacklich. Hier entfaltet sich eine fruchtig-süße Komposition aus Ananas, Banane, Aprikose und Quitte – begleitet von leicht malzigen Noten und Roggen. Der lange Nachklang überzeugt mit den typischen Noten von Eichenholz. Im Glas präsentiert sich das „Meisterstück“ in warmem Mahagoni mit leuchtenden Reflexen. Ein rundum gelungener Roggen-Whisky mit 46 vol. %, hergestellt nach Echter Nordhäuser Brenntradition.

Expertise seit 1507 – meisterhaft umgesetzt

Diese Brenntradition besteht bereits seit 1507, so lange wird in Nordhausen am Harz Korn gebrannt. Dank dieser Expertise – und der Zeit, die die Brennmeister ihren Destillaten geben, um zu reifen – entstehen hier die besten Korn- und Whisky-Destillate. Durch die Fasslagerung und den Austausch mit dem Holz werden die Brände von Tag zu Tag runder und milder im Geschmack und erhalten ihre einzigartige Note sowie ihre unverwechselbare Färbung.

Das beweist auch der „Meisterstück“ Whisky No. 3 mit seiner ganz besonderen Geschmackskomposition. „Wir sind sehr stolz auf diesen einzigartigen Roggen-Whisky“ betont Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei in Nordhausen. „Das Finish im Sauternes-Fass hat genau für die fruchtigen Nuancen gesorgt, die ihn geschmacklich so besonders machen“. Nur ca. 1.200 Stück in der exklusiven Glasflasche stehen den Liebhaberinnen und Liebhabern feinster Premium-Spirituosen ab dem 16. Oktober zur Verfügung. Jede Flasche wird in der Handmanufaktur der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei abgefüllt, verkorkt, mit Liebe und Sorgfalt etikettiert und handschriftlich nummeriert sowie mit einem edlen Anhänger versehen. Ein Unikat der besonderen Art und ein attraktiver Hingucker in jeder Hausbar.

Aufgrund ihrer Exklusivität bietet die Traditionsbrennerei, die Heimat von Echter Nordhäuser, den „Meisterstück“ Whisky No. 3 nur im eigenen Echter Nordhäuser Hofshop (Grimmelallee 11, Nordhausen/Harz) und im Onlineshop www.traditionsbrennerei.de an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,00 Euro inkl. MwSt. für die 0,7l-Flasche. Wer den Shop der Traditionsbrennerei persönlich besuchen möchte, kann den Besuch mit einer Führung inklusive Verkostung verbinden. Weitere Informationen gibt es auf www.traditionsbrennerei.de/Erlebniswelt.

Über Echter Nordhäuser

