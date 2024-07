Wer gewinnt je eine der drei Flaschen Smokehead Unfiltered, dem kompromisslosen Islay Single Malt? Wir lösen auf!

In unserem gerade zu Ende gegangenen Gewinnspiel ging es um das Thema Rauch – und das absolut kompromisslos: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosten wir unter unseren deutschen Lesern einen ungeschönten, kräftigen Single Malt von DER Whiskyinsel schlechthin: Islay. Der Smokehead Unfiltered ist ein Single Malt vom unabhängigen Abfüller Ian McLeod Distillers, der den Geschmack Islays ohne Abstriche in sich trägt.

Gleich drei dieser mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Abfüllungenkonnten usnere Leser gewinnen – und sie nutzten ihre Chancen wie immer mit zahlreichen Einsendungen, für die wie uns ebenso wie immer herzlich bedanken. Wer nun gewonnen hat, das verraten wir Ihnen gleich, aber zuvor wollen wir die Spannung noch ein letztes Mal etwas steigern, indem wir Ihnen nochmals mehr über den Smokehead von Ian McLeod Distillers, der für Deutschland exklusiv von Kirsch Import vertrieben wird, und zum Smokehead Unfiltered, erzählen:

Die Rauch-Rebellion: Smokehead Islay Single Malt

Breite Masse? Ist nichts für Smokehead. Lieber hebt er sich von ihr ab. Von dem rebellischen Auftreten der Erfolgsmarke mit dem Totenkopflogo sollte sich aber nur abschrecken lassen, wer nicht auf Torfwhiskys steht. Denn: Fans schwerer Raucharomen kommen mit dem temperamentvollen Islay Single Malt Scotch voll auf ihre Kosten. Und zwar ohne dabei viel ausgeben zu müssen.

Unabhängig gefertigt: Kult-Whisky aus Expertenhand

Kreiert wurde der kräftige Kult-Whisky von Ian MacLeod Distillers. Eine der Größen unter Schottlands unabhängigen Abfüllern verfügt über hervorragende Bestände an Single Malt der Isle of Islay. Wohl kein anderes Gebiet ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verwurzelt wie die schottische Hebrideninsel. Nur rund 620 Quadratkilometer ist sie groß und dennoch Heimat von derzeit zehn aktiven und zwei im Bau befindlichen Brennereien. Für Smokehead vereint sich Whisky einer der Inselbrennereien zu einem „mystery malt“ von Weltklasse.

Smokehead in Reinform: Unfiltered

Die Rauch-Rebellion wird angeführt von dem Smokehead Original, einem Preis-Leistungs-Tipp, der jetzt auch in einer Version mit 40 Volumenprozenten neue Anhänger wirbt. Wer den stark getorften Islay Single Malt Scotch Whisky jedoch in seiner reinsten Form erleben will, probiert den Smokehead Unfiltered. Bei nicht kühlfiltrierten 46% vol. sickern Noten von öligen Walnüssen, dunkler Schokolade und Pfeffer durch den dichten, wabernden Rauch – und machen jeden Schluck ein bisschen aufregender als den vorherigen.

Jetzt probieren: Wir verlosen 3 x eine Flasche des Smokehead Unfiltered!

Smokehead Unfiltered, Islay Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter):

Der Kult-Whisky des unabhängigen Abfüllers Ian MacLeod; stark getorft, intensiv und subtil süß zugleich und nicht kühlfiltriert wird auch Sie mit seinem kompromisslosen Geschmack begeistern. Und sein Design ist in jedem Whiskyregal ein absoluter Hingucker. So muss Torf!

Und so je eine von drei Flaschen des Smokehead Unfiltered gewonnen haben:

Rüdiger Denninger aus 97437 Haßfurt

Falko Bolze aus 30916 Isernhagen

David Froebus aus 59759 Arnsberg

Wir gratulieren hertzlich! Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet, bitte erlauben Sie etwas Zeit für den Postweg und eventuelle Urlaube bei unseren Partnern. Vielen Dank!

Wann uinser nächstes Gewinnspiel startet? Gleich heute! Und wir bleiben mit ihm übrigens weiter auf Islay – und versprechen Ihnen, dass es sich auch diesmal auszahlen wird, dabei zu sein. Wir freuen uns, wenn Sie also bald wieder bei uns vorbeischauen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team