Neu bei Kirsch Import: Single Malts von Gordon & MacPhail und Octave Casks von Duncan Taylor

Wie jeden Dienstag stellen wir Ihnen hier die Neuheiten vor, die Kirsch Import jede Woche in den deutschen Handel bringt und von wo Sie damit natürlich auch Ihren Whiskyschrank bestücken können. Diesmal sind das vier Abfüllungen von Gordon & MacPhail und drei Octave-Abfüllungen von Duncan Taylor, darunter auch ein Highland Single Malt, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde.

Hier alle Infos, mit denen Sie schon vorab überlegen können, welche der Bottlings in ihr Beuteschema passen:

Single Malt für Connaisseure von Gordon & MacPhail

Mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Bandbreite an Erfahrung kombiniert Gordon & MacPhail Eichenholz, Destillat und Zeit zu einem Portfolio ikonischer Whiskys. Dazu zählen insgesamt zwölf Neuheiten, die bis zu 50 Jahre im Fass aufbewahrt wurden. Die vollständige Liste finden Sie im Anhang.



Der Balmenach 2008/2024 stammt aus der idyllisch in den Cromadale Hills gelegenen Brennerei, deren Whiskys fast ausschließlich unabhängig abgefüllt erhältlich sind. Im Sherryfass gereift, präsentiert er bei fassstarken 61,8% vol. geradezu idealtypische Noten für die Reifung in den andalusischen Casks.

Im Jahr der Brennerei-Neueröffnung destilliert, ist der Tamnavulin 2007/2024 ein frisches Erlebnis mit Noten von Kokos und tropischen Früchten aus dem Bourbonfass, die würzig ausklingen. Erst 1966 gegründet, stand die Tamnavulin Distillery bereits insgesamt 30 Jahre still.



Wer den Inbegriff eines Speyside-Whiskys sucht, wird bei Glenlivet fündig. Im Refill American Hogshead Nr. 62862 gereift, entfaltet der Glenlivet 1996/2024 neben Aromen von tropischen und Zitrusfrüchten auch köstliche Noten von gerösteten Erdnüssen und Vanille-Fudge.

Islay mal anders erhält, wer sich eine der insgesamt 165 Flaschen des Bunnahabhain 1989/2024 sichert. Der Single Malt von der Whisky-Insel ist von hellen und fruchtigen Tönen statt Rauch geprägt.

Balmenach 2008/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 05/03/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 17603706

287 Flaschen (insgesamt)

61,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tamnavulin 2007/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

16 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 19/03/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 700367

165 Flaschen (insgesamt)

57,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 1996/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

27 Jahre

Dest. 1996

Abgef. 09/01/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 62862

205 Flaschen (insgesamt)

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 1989/2024

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

34 Jahre

Dest. 1989

Abgef. 03/01/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 700367

165 Flaschen (insgesamt)

47,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Komplexe Octave Casks: Nachschub aus einer der größten Whiskysammlungen

Die authentischen Abfüllungen von Duncan Taylor & Co. basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt. Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single und Blended Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Drei Neuheiten nur für Kirsch-Kunden treten den Beweis an – angeführt vom vielschichtigen Glenrothes 2013/2023. Komplexe Aromen von gerösteten Marshmallows, Apfelkuchen und grünen Oliven werden hier abgelöst von Noten reifer Birnen, Walnüssen und weißer Schokolade.



Einblicke in die vor allem für Blends produzierende Miltonduff Distillery aus der Nähe von Elgin in der Speyside erhalten anspruchsvolle Genießer mit dem Miltonduff 2011/2024. Ganze neun Monate verbrachte der Single Malt in den Sherry Octaves. Das Ergebnis: Aromen von Bonbons, Paprika und Apfelkompott, die zu dunkler Schokolade, Erdbeermarmelade und grünem Tee übergehen.



Mit dem Highland Single Malt 2010/2024 begeben sich Whisky-Fans auf eine Entdeckungstour. Mögliche Hinweise auf die Herkunft des mysteriösen Highlanders finden diese in seinem Geschmacksprofil. Hier treffen Birne und Aprikosenmarmelade auf mit Salz und Pfeffer gewürzte Chips, Pflaumensaft, Meeresbrise, grüne Oliven und Karamell-Pudding-Kuchen.

Glenrothes 2013/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusive for Germany

10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Cask

Fassnr. 4941144

90 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2011/2024

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusive for Germany

13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Cask

Fassnr. 8343619

90 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Single Malt 2010/2024

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusive for Germany

14 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Cask

Fassnr. 12042253

90 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert