Eine neue, fünfteilige Serie namens „The Fashionable Five“ von The Caskhound aka Tilo Schnabel feiert heute Premiere: ein 18 Jahre alter Glenrothes soll laut dem Abfüller so wie die nachfolgenden Bottlings zeigen, was „schottischer Whisky kann, wenn Handwerk, Zeit und Fassreife perfekt zusammenspielen“.

Alles zum Glenrothes 18yo finden Sie untenstehend, natürlich auch die ausführlichen Tasting Notes und die Bezugsquellen für die neueste Abfüllung, die im Handel 139,90 Euro kosten soll:

„Age and style still make a difference“: Limitierte Abfüllungsreihe THE FASHIONABLE FIVE vereint Reife und Raffinesse

Mode trifft Malt: Mit THE FASHIONABLE FIVE präsentiert der deutsche Independent Bottler Tilo Schnabel, alias THE CASKHOUND, seine neue limitierte Reihe von Single Malts, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch auf den Laufsteg gehört. Jede der fünf Einzelfassabfüllungen wird von einer stilvollen Illustration der schottischen Künstlerin Lana Mathieson begleitet – charmante Tierporträts, in klassisch-schottischem oder überraschend modischem Outfit. Die Motive sind nicht nur Hingucker, sondern bringen den Charakter der jeweiligen Whiskys bildlich auf den Punkt: quite stylish, and very scottish.

Age and style still make a difference – das beweist diese Kollektion mit jeder Flasche! Fünf Single Casks, alle 18 Jahre gereift, aus renommierten schottischen Destillerien stammend, die ihre Kunst längst perfektioniert haben. Ob kräftig, elegant, verspielt oder tiefgründig – THE FASHIONABLE FIVE zeigen, was schottischer Whisky kann, wenn Handwerk, Zeit und Fassreife perfekt zusammenspielen. Gleichzeitig bleibt die Reihe bodenständig – fernab von kurzfristigem Hype und künstlicher Premiumisierung bietet sie Whiskyfreunden genau das, worauf es ankommt: Spitzenwhiskys zu fairen Preisen.

GLENROTHES 2006: Tailored to Perfection

Den Auftakt unserer Reihe macht ein GLENROTHES aus dem Jahr 2006. Die Whiskys dieser traditionsreichen Brennerei im Herzen der Speyside verkörpern wie kaum ein anderer den Charakter der berühmten Whiskyregion: vielschichtig, fruchtig, komplex. Unser GLENROTHES durfte volle 18 Jahre in einem Pedro Ximénez Sherry Hogshead reifen – das Ergebnis gleicht einem opulenten Auftritt auf dem roten Teppich: selbstbewusst, elegant und mit einer Prise Extravaganz. Üppig, fast dekadent in seiner Süße, zugleich verspielt und raffiniert – ein Wechselspiel aus Wärme, Würze und fruchtiger Tiefe. Ein Whisky, der sich nicht scheut, Charakter zu zeigen, dabei aber immer stilsicher bleibt. Vielschichtig, sinnlich und mit einem Abgang, der nachhallt wie ein letzter, vielsagender Blick …

THE FASHIONABLE FIVE – Chapter 1: GLENROTHES

Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (30.11.2006 – 03.02.2025) • 56,6 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Auflage 245 Flaschen (0,7 l) à 139,90 Euro (UVP)

Nose: In der Nase präsentiert sich der Glenrothes fast dekadent: ein üppiges Potpourri aus cremigen Toffee- & Fudge-Noten, Butterscotch und Karamellsauce begrüßt uns. Danach sorgen Gewürze, Orangenmarmelade und Vanille-Plundergebäck für Aufsehen, während Sherry-Aromen Tiefe und Eleganz verleihen. Ein Hauch von Highland Soap „Orange Cinnamon“ sorgt für eine würzige Frische, die sich mit floralen Noten von Jasmin-Handcreme und der intensiven Süße getrockneter Feigen vermischt. Weißer Tee schließt die Darbietung mit einer feinen Note ab – subtil, aber wirkungsvoll.

Palate: Jetzt geht es richtig zur Sache: Eine satte Sherry-Süße eröffnet die Show, gefolgt von der Fruchtigkeit von Jaffa Cakes mit Orange. Fudge mit Chili und Orangenöl sorgt für einen frechen, süß-scharfen Kick. Datteln in Schokolade und ein Hauch von Pflaumenmus bringen eine dunkle, saftige Tiefe ins Spiel, während Toffee und Zimt alles zusammenhalten. Als Nachzügler gibt der Geschmack von Yes-Minikuchen mit Karamell dem Ganzen eine fast schon sündige Note – gewagt, aber absolut stimmig.

Finish: Das Finish ist lang und trocken, mit Zimt und Kakaopulver, die für eine warme, leicht bittere Eleganz sorgen. Eichenwürze gibt der Struktur Halt, während ein Hauch von Orangenöl und feine Noten von Toffee wie ein letzter Blick über die Schulter nachwirken – souverän, stilvoll und mit einem selbstbewussten Finish.

Die THE FASHIONABLE 5 werden in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt. Chapter 1 der Reihe finden Sie ab Freitag, den 28. März 2025 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern. Die weiteren Bottlings warten aber bereits auf ihren Auftritt – wir werden Sie an dieser Stelle rechtzeitig darüber informieren …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.