Am 21. und 22. März 2025 findet in der Ausstellungshalle in der Schulstr. 1A in Frankfurt am Main die Whisky Time Frankfurt statt – eine kleine und feine Messe mit 20 Ausstellern – und zwei Messeabfüllungen: einen 18 Jahre alten Orkney Single Malt und einen 11 Jahre alten Balmenach.

Die ausführlichen Beschreibungen der beiden Messewhiskys können Sie hier nachlesen:

Die Messeabfüllungen zur Whisky Time Frankfurt 2025

In weniger als 10 Tagen findet die 11. Whisky Time Frankfurt statt. 20 Aussteller bereiten sich vor, während der einzigen Messe im Stadtgebiet der Mainmetropole hunderte von Whiskyabfüllungen zu präsentieren.

Am Freitag, 21. von 15 – 21 Uhr und am Samstag 22. März von 11 – 19 Uhr öffnet die Ausstellungshalle in der Schulstr. 1A ihre Pforten für das kulturelle Whisky-Großereignis der Stadt.

Das Tagesticket inklusive Whisky-Nosing-Glas kostet 12,- €, das Ticket für beide Tage 20,- €.

Weitere detaillierte Informationen auf unserer Internetseite unter:

http://www.whisky-time-frankfurt.de

Als Spezial-Angebot präsentiert die Whisky Time Frankfurt in diesem Jahr gleich zwei exklusive Messe-Abfüllungen, reserviert für die Besucher der Veranstaltung. Man könnte sie als „die Schöne und das Biest“ bezeichnen.

Beide Einzelfass- Single Malts sind in Fassstärke abgefüllt und natürlich ungefärbt und nicht kühl filtriert.

Ganz klassisch ist der Orcadian Single Malt Scotch Whisky in einem American Oak Ex-Bourbon Hogshead zur Volljährigkeit herangereift und besticht mit einem Farbton glänzenden Messings.

Die kleine Hügelkette der Whitlaw Hills hinter der Brennerei wird gelegentlich zur Umschreibung des geschützten Destillerie Namens herangezogen.

Die Engel waren von diesem Fass derart begeistert, daß der Alkoholgehalt auf 53,2% Volumen sank – probiert man ihn, ist man erstaunt, daß sie überhaupt noch etwas für den irdischen Genuß übrig ließen, so bezaubernd schmeckt er!

Mit einer Auflage von nur 88 0,7l-Flaschen ist dieser edle Tropfen zu einem Preis von 99,- € erhältlich.

Das erwartet den Geniesser:

– Duft: Das Aroma sanfter Kräuternoten und Heidehonig ist wahrnehmbar, milde Kräuterbonbons kommen einem in den Sinn. Hinzu kommt eine ganz leichte Brise Rauch, wie von kaltem, verkohltem Treibholz am Strand. Und dann ist da auch noch eine Spur Karamell. Eichenholzstaub und Vanilletöne bleiben im Hintergrund.

– Körper: Ein weicher, runder gleichsam öliger Körper verwöhnt den Gaumen.

– Geschmack: Kräuternoten und Heidearomen auch am Gaumen, zusätzlich leichte Fruchtaromen, weißer Pfirsich, zarter Apfel-Geschmack mit einer Spur Salz.

Der Whisky wirkt sehr ausgewogen, elegant, der Alkohol ist so gut eingebettet, kaum wahrnehmbar.

– Mit etwas Wasser verstärkt sich die Salznote, die Kräuter- und Heidearomen werden intensiver. Insgesamt wird der Malt eine Spur kräftiger und schärfer aber nicht mehr ganz so harmonisch.

– Nachklang: Ein langer, angenehm wärmender, komplexer Nachklang mit schöner Süße.

Ein Whisky-Traum von den Orkneys, ein wahrer Gaumenschmeichler!

Ganz anders präsentiert sich der Speyside Single Malt Scotch für die WTF-2025, ein großer Kontrast zu unserer Insel-Malt Abfüllung, was auch schon die wesentlich dunklere, kupferartige Farbe verspricht.

Das Biest kommt jedoch erst zum Vorschein, wenn man die Flasche öffnet…

Eine, jener selten zu findenden Abfüllungen der Inver House Brennerei Balmenach aus einem intensiv aromatischen Oloroso Hogshead.

Nach 11 Jahren Reifezeit haben ihm die Holzdauben des frischen Fasses nur noch 51,2% Alkohol-Volumen gelassen.

Mit einer Auflage von nur 60 0,7l Flaschen liegt bei dieser WTF-2025er Version der Preis bei 66,- € je Flasche.

Der Balmenach bietet:

Duft: Vordergründig ist der typische Oloroso-Sherry Duft nach Orange, Dörrobst und in Rum eingelegten Früchten wahrnehmbar. Weihnachtliche Gewürze sind auch zu finden, wie Zimt, Anis, Nelken und Kardamon. Verreibt man ein paar Tropfen auf der Hand, kommt eine üppige, schwer fruchtige Aromatik zum Vorschein, unglaublich vielschichtig und komplex. Hier zeigt sich auch eine Spur Menthol und reichlich dunkle Schokolade. Insgesamt ein schwerer und mächtiger, reichhaltiger Antritt.

Körper: Auch im Körper hat der Balmenach Gewicht, bleibt aber weich und geschmeidig.

Geschmack: Schokolade und dunkle, in Alkohol getränkte Früchte, wie Rosinen, Pflaumen, Dörrobst stehen am Anfang. Es folgen Spuren von Holzpolitur und Weihrauch bei einer opulenten Süße. Anschließend tauchen mentholartige Assoziationen auf, wie Pfefferminze und Eukalyptus. Erst am Ende dieser aufregenden Geschmacks-Choreografie bleiben süße Tabakblätter stehen, die einen noch lange aromatisch begleiten.

Mit etwas Wasser: Wasser mag er nicht besonders: Der Balmenach wird etwas süßer, verflacht aber zusehends, verliert an Brillianz. Vom Fassholz taucht eine tanninige Spitze auf, die im Nachklang zu leichter Bitterkeit neigt – eher also ein „Nichtschwimmer“

Nachklang: Eine sehr spannende Geschmacks-Explosion entlädt sich am Gaumen, mit unterschiedlichsten Aspekten und dabei endlos langem Verlauf…

Kommentar: Dieser Balmenach verlangt, daß man sich mit ihm auseinander setzt. Kein ganz einfaches Dram – aber läßt man sich auf diesen Tropfen ein, kann sich ein intensiver Dialog entwickeln, faszinierend, verblüffend bis hin zu begeisternd.