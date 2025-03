Jameson Bus on Tour: St. Patrick’s Day-Feeling mit köstlichen Drinks, Spielen & Karaoke in Österreich

Für die Feier zum St. Patrick’s Day am 17. März 2025 hat sich Jameson in Österreich etwas Besonderes einfallen lassen: Der Jameson Bus tourt durch das Land – am 13. und 14. März im Salzburger Land, und am 15. 3. in Wien.

Tourdaten und was Sie mit dem Bus erwartet sowie ein Cocktail-Rezept mit Jameson können Sie untenstehend finden:

St. Patrick’s Day 2025: Jameson Bus Tour sorgt für unvergessliche St. Patrick’s Day Erlebnisse

Am 17. März ist es wieder soweit: Jedes Jahr am „grünen Feiertag“ lassen die Iren ihren Schutzpatron St. Patrick hochleben – und die ganze Welt feiert mit. Auch wenn hierzulande keine großen Paraden stattfinden und die Donau nicht grün eingefärbt wird, so gibt es doch verschiedene Arten den St. Patrick’s Day gebührend zu feiern. Eins steht fest: Ein Schluck des köstlichen Jameson Irish Whiskey gehört am „St. Paddy’s Day“ einfach dazu.

Der St. Patrick’s Day, einst ein religiöser Feiertag zu Ehren des irischen Bischofs Patrick, hat sich zu einem weltweit gefeierten Ereignis entwickelt. Neben Dublin finden in zahlreichen Städten wie New York und Manchester große Paraden statt und bekannte Wahrzeichen erstrahlen in leuchtendem Grün. Auch in Salzburg und Wien wird der St. Patrick’s Day alljährlich zelebriert – wie auch in diesem Jahr.

Jameson Bus on Tour: St. Patrick’s Day-Feeling mit köstlichen Drinks, Spielen & Karaoke

Jameson hat dieses Jahr ein besonderes Highlight parat: ein gebrandeter Jameson Bus tourt durch Österreich und sorgt für St. Patrick’s Day Spaß. Am 13. und 14. März hält der Bus in Saalbach, Kaprun, Wagrain und Flachau, bevor er am 15. März in der Hauptstadt Station macht. Der gebrandete Bus bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Aktivitäten – von Pub-Spielen bis hin zu Karaoke. Weiters haben Whiskey-Genießer:innen und St. Patricks Day Fans die Chance exklusive Merch-Artikel zu gewinnen und Drinks in ausgewählten Wiener Bars wie z.B. Cooper’s No1 (1030 Wien), Pappala Pub (1090 Wien) oder Johnny’s Pub (1040 Wien) zu genießen – für eine ausgelassene Feier in bester irischer Tradition ist gesorgt!

Infos Tour-Stopps:

13.03.2025

Saalbach Kaprun

14.03.2025

Wagrain Flachau

15.03.2025

Wien

Der perfekte Drink: Jameson, Ginger Ale & Lime

Ob an einem der Tour-Stopps, im Pub mit Freunden oder gemütlich zuhause – Jameson, Ginger Ale & Lime ist der

perfekte Drink, um am St. Patrick’s Day gesellige Momente mit den Liebsten zu genießen.

Im Mix mit dem spritzigen, leicht herben Ginger Ale und kombiniert mit einer Limette wird Jameson Irish Whiskey zum köstlichen Must-Drink.

Hier das Rezept:

Zutaten:

4 cl Jameson Irish Whiskey

12 cl Ginger Ale

1 große Limettenspalte Eiswürfel

Zubereitung:

Ein Highball-Glas mit Eiswürfeln befüllen. Jameson Irish Whiskey hinzugeben, mit Ginger Ale auffüllen und kurz umrühren. Dazu kommt noch ein Spritzer Limettensaft, die restliche Limettenspalte direkt ins Glas geben.

Sláinte!