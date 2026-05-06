Mit der achtteiligen Capsule Collection „Bottled by KidSuper“ engagiert sich Jameson für die Fußball-Fankultur. Die Collection umfasst Streetware wie Tracksuit-Sets, Caps und Fussball.Jerseys und ist in Deutschland ab übermorgen, den 8. Mai 2026, exklusiv über bstn.com erhältlich.

Hier die Aussendung, die uns Jameson Irish Whiskey dazu übermittelt hat und die Ihnen mehr über die Intention und die Inhalte der Aktion erzählt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jameson x KidSuper: Limited‑Edition Capsule Collection zum Start des Fußballsommers

Jameson Irish Whiskey kooperiert mit dem kreativen Visionär KidSuper (Colm Dillane) und zelebriert Fans, Freundschaften und Communities im Herzen der Fußball-Fankultur. Herzstück der Zusammenarbeit ist die limitierte, achtteilige Capsule Collection „Bottled by KidSuper“, die über 200 Jahre irische Whiskey‑Tradition mit der unverwechselbaren New‑York‑Energie von KidSuper vereint. Die Kollektion erscheint am 8. Mai und ist in Deutschland exklusiv bei BSTN erhältlich.

Inspiriert von gemeinsamen Werten wie Gemeinschaft und von Colm Dillanes lebenslanger Leidenschaft für Fußball, wurde die Capsule Collection erstmals im Januar im Rahmen der Paris Fashion Week angeteasert. Die Limited Edition umfasst ausgewählte Streetwear‑Pieces wie Tracksuit‑Sets, Fußball-Jerseys und Caps, die die Verbindung von Sport, Kultur und Community widerspiegeln.

Nach einem Besuch der Jameson Midleton Distillery im vergangenen Jahr sagt Colm Dillane:

„Der Besuch in Midleton hat bei mir etwas ausgelöst. Ich habe Jameson nicht mehr nur als Whiskey gesehen, sondern als Geschichte über Handwerk und darüber, wie Menschen zusammenkommen. Das war schon immer meine Welt, egal ob Kunst, Mode oder Fußball. Es geht darum, etwas zu schaffen, das größer ist als man selbst. Mein Vater ist Ire und ich bin zwischen Kulturen aufgewachsen. Deshalb fühlte sich diese Zusammenarbeit ganz natürlich an, als wäre sie schon immer so gedacht gewesen.“

BSTN als exklusiver Retail‑Partner in Deutschland

Mit BSTN als exklusivem Partner findet die Jameson x KidSuper Kollaboration in Deutschland ein Zuhause, das Kreativität, Community und kulturelle Relevanz vereint.

Der BSTN Store zählt zu Europas führenden Plattformen für Premium Sportswear und Sneaker. Aus der Leidenschaft für Hip‑Hop‑ und Basketballkultur entstanden, versteht sich BSTN heute als kuratierter Retail‑ und Culture-Hub zwischen High‑End Sportswear und Lifestyle.

Die Jameson x KidSuper Kollektion wird auf bstn.com ab 8. Mai erhältlich sein.